Кременчуцькі студенти отримали відзнаки від МОН

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Двоє студентів Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського отримали подяки від Міністерства освіти і науки. Відомство їх відзначило за вагомий внесок у розвиток діяльності органів студентського самоврядування та з нагоди Міжнародного Дня студента. Про це повідомили у пресслужбі КрНУ.

Подяки вручили голові студентської ради Кременчуцького національного університету Тарасу Якимцю та голові студентської профспілкової організації КрНУ Діані Похилій. Відзнаки Міністерства освіти і науки (МОН) України їм вручив генеральний директор директорату фахової передвищої та вищої освіти МОН України Олег Шаров під час візиту до Полтави 4 грудня.

Нагадаємо, троє науковців КрНУ отримали Національну премію імені Бориса Патона.