Кременчуцькі студенти отримали відзнаки від МОН

Подяки вручили голові студентської ради Кременчуцького національного університету Тарасу Якимцю та голові студентської профспілкової організації КрНУ Діані Похилій
Двоє студентів Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського отримали подяки від Міністерства освіти і науки. Відомство їх відзначило за вагомий внесок у розвиток діяльності органів студентського самоврядування та з нагоди Міжнародного Дня студента. Про це повідомили у пресслужбі КрНУ.
Подяки вручили голові студентської ради Кременчуцького національного університету Тарасу Якимцю та голові студентської профспілкової організації КрНУ Діані Похилій. Відзнаки Міністерства освіти і науки (МОН) України їм вручив генеральний директор директорату фахової передвищої та вищої освіти МОН України Олег Шаров під час візиту до Полтави 4 грудня.
Нагадаємо, троє науковців КрНУ отримали Національну премію імені Бориса Патона.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.