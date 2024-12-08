В Україні хочуть збільшити штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю

Верховна Рада розглядає можливість збільшення штрафів за паркування на місцях для людей з інвалідністю. Стягнення хочуть прирівняти до європейських. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, пише liga.net.
За її словами, транспортна інфраструктура великих міст наразі не розрахована на реальну кількість авто та реальну потребу в місцях для паркування. Відтак, ситуація з паркуванням авто у місцях, які для цього не передбачені, стає дедалі гіршою. Як наслідок, мешканці міст паркуються у непризначених для цього місцях і особливо — на місцях для паркування людей з інвалідністю.
За словами Шуляк, нині ж «лагідно вмовляти не порушувати законодавство подекуди не спрацьовує».
Нагадаємо, в Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зимового періоду.
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