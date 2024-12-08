У Глобинській громаді внаслідок пожежі травмувалась людина

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 121

В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання

Вночі 7 грудня у селі Павлівка Глобинської громади сталась пожежа. Внаслідок загоряння травмувалась одна людина. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій 8 грудня.

Знищено житловий будинок. До гасіння залучалось два відділення (1 АЦ 6 ДПРП, 1 АЦ 8 ДПРП). В зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Нагадаємо, на Полтавщині у пожежі загинула жінка.