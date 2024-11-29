Кременчуцьких підприємців просять допомогти з будматеріалами для «Центру інклюзії 18+»

Акторам Аматорського лялькового театру та іншим особам з інвалідністю потрібно відремонтоване приміщення для проведення занять
Про те, що кременчужанам з інвалідністю вкрай потрібен Центр інклюзії, «Кременчуцький Телеграф» розповідав неодноразово. На жаль, Кременчуцький міський осередок «Союз осіб з інвалідністю України», який об’єднує понад 250 членів, й досі тісниться в маленькому приміщенні, розташованому на вулиці Переяславський.
Дітям й дорослим, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям, але не здаються перед труднощами й прагнуть жити повноцінне життя, нема де «розвернутися» — вони проводять зустрічі, свята, репетиції в маленькій кімнаті, площа якої не перебільшує 60 квадратів.
Саме для того, щоб розв’язати цю проблему й було прийняте рішення про відкриття в нашому місті повноцінного Центру інклюзії, де люди з інвалідністю будуть не тільки спілкуватися, зустрічатися, але й проходити реабілітацію, адаптуватися до життя, а також репетувати, святкувати, тренуватися.
Приміщення для майбутнього Центру вже є, але воно потребує ремонту. Там вже проводилися суботники. За допомогою влади та фонду ООН ремонтується туалет. Але це лише мала частка від потрібного.
Кожен може перерахувати будь-яку суму, навіть 10, 20 або 50 грн.
Найменування отримувача: ГО КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ОСЕРЕДОК СОІУ
Код отримувача: 13960701
Рахунок отримувача: UA943052990000026000021201063
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Примітка: «Безповоротна фінансова допомога для ремонту "Центру інклюзії 18+"».
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