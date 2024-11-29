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Кременчуцьких підприємців просять допомогти з будматеріалами для «Центру інклюзії 18+»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 170

Акторам Аматорського лялькового театру та іншим особам з інвалідністю потрібно відремонтоване приміщення для проведення занять

Про те, що кременчужанам з інвалідністю вкрай потрібен Центр інклюзії, «Кременчуцький Телеграф» розповідав неодноразово. На жаль, Кременчуцький міський осередок «Союз осіб з інвалідністю України», який об’єднує понад 250 членів, й досі тісниться в маленькому приміщенні, розташованому на вулиці Переяславський.

Дітям й дорослим, які мають серйозні проблеми зі здоров’ям, але не здаються перед труднощами й прагнуть жити повноцінне життя, нема де «розвернутися» — вони проводять зустрічі, свята, репетиції в маленькій кімнаті, площа якої не перебільшує 60 квадратів.

Саме для того, щоб розв’язати цю проблему й було прийняте рішення про відкриття в нашому місті повноцінного Центру інклюзії, де люди з інвалідністю будуть не тільки спілкуватися, зустрічатися, але й проходити реабілітацію, адаптуватися до життя, а також репетувати, святкувати, тренуватися.

— Сьогодні в Україні для дітей і дорослих з інвалідністю є спеціалізовані центри реабілітації. Тобто це центри, де адаптуються, реабілітуються люди з інвалідністю по медичних, медико-соціальним методикам і так далі. Ми створюємо «Центр інклюзії», де будуть різні локації, де люди з інвалідністю зможуть прийти, позайматися в гуртках розвиваючих, позайматися спортом, фізкультурою, побачити концерт якийсь, позайматись лікувальними видами спорту під контролем медичного працівника, — розповів голова осередку Андрій Мельник.

Приміщення для майбутнього Центру вже є, але воно потребує ремонту. Там вже проводилися суботники. За допомогою влади та фонду ООН ремонтується туалет. Але це лише мала частка від потрібного.

— На повний ремонт приміщення потрібна дуже велика сума, якої немає. Саме тому на коаліції громадських організацій осіб з інвалідністю вирішили зробити це народним способом. Тобто звернутись до наших будівельних організацій, до магазинів, які торгують будівельними матеріалами з проханням надати нам якусь допомогу у вигляді будівельних матеріалів. Також запрошуємо благодійників допомогти. Ми писали листи в багато фондів. Понад 60 листів написали в організації, посольства, але всюди  отримали відповіді, щоб ми розв’язували це питання на рівні міста. А в місті сьогодні нема на це грошей… Тому надія тільки на громадськість, наших підприємців та благодійників. Якщо підтримують нас будівельники й ті, хто продають будівельні матеріали, ми будемо дуже вдячні, — зазначив пан Андрій.

Кожен може перерахувати будь-яку суму, навіть 10, 20 або 50 грн.

Реквізити:

Найменування отримувача: ГО КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ МІСЬКИЙ ОСЕРЕДОК СОІУ
Код отримувача: 13960701
Рахунок отримувача: UA943052990000026000021201063
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Примітка: «Безповоротна фінансова допомога для ремонту "Центру інклюзії 18+"».


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Автор: Мирослава Українська
Теги: особи з інвалідністю Центр інклюзії Оселя добра і радості благодійність будматеріали
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