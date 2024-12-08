На Полтавщині працювала протиповітряна оборона

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 448

У ніч на 8 грудня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала безпілотники. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом російська армія атакувала Україну 74 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками інших типів. Українські військові збили 28 безпілотників у 8 областях, 46 БпЛА локаційно втрачено.

Нагадаємо, ввечері 7 грудня жителі Кременчука повідомляли про вибух, який пролунав у місті.