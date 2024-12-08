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Сумні пісні про війну, тонкий гумор та неперевершена «Джеральдіна» — у Кременчуці заспівав неповторний Арсен Мірзоян

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 166

Гітару з підписами Арсена та музикантів гурту з аукціону продали за 70 тисяч грн

У суботу, 7 грудня, у Кременчуці на сцені Міського палацу культури співав популярний український співак, волонтер Арсен Мірзоян.

У залі МПК був аншлаг. Програма, хоч і почалася з невеликою затримкою, але вихід артиста на сцену шанувальники все одно зустрічали бурхливими аплодисментами.

Стильна вишиванка надала харизматичному співаку ще більшої імпозантності. А коли зазвучали перші акорди, зал вибухнув оваціями.

Концерт розпочався з пісні «Моя країна» — на екранах майоріли українські прапори. Іншою була «Все буде добре».

«Третя пісня — це як третій тост», — сказав Арсен перед тим, як виконав пісню «4/16», яку він посвятив військовим розвідбату та колесам реальної машини «Вікторія», що возила їх у Бахмут. Упродовж концерту Арсен присвятив військовим кілька пісень. Коли співавши «Небо тримаєш ти», у залі з’явилися ліхтарики. Це було дуже зворушливо.

Мірзоян розповів про те, що постійно їздитиме на фронт та виступає перед військовими. Дехто з них, на жаль, вже на небі.

— Пісня «Позивні» була написана у Бахмуті. Мій друг «Тушик» загинув після того, як написав перший рядок пісні… — після цього зізнання і виконання пісні шанувальники не могли стримати сльози.

Як тільки скінчилася пісня «Позивні», до сцени підійшов військовий, щоби подякувати Арсену за цю композицію. Артист обійняв хлопця під аплодування залу.

 За дві години Арсен Мірзоян виконав, мабуть, десятка зо два нових та перевірених часом пісень, у тому числі й на замовлення залу.

Звісно, ​​прозвучали й обов’язковий для виконання, коханий кременчужанами «Вінні-Пух». Кілька разів його просили виконати «Джеральдіну», і хоча популярний трек співак залишивши на закуску, один куплет на замовлення залу все ж таки заспівав.

Частину концерту присвятили збору донатів та аукціону, гроші з якого йдуть на допомогу та підтримку ЗСУ.

Картину художника Сметанкіна, який малює на кришках ящиків з-під боєприпасів, продали за 20 тис. грн. Зелену кульку, яку Арсену подарували шанувальники, та мандаринку дівчина із зали купила за 2 тис. грн. Картина з котиком з підписом Залужного пішла з аукціону за 20 тис. грн, а гітару з підписом артиста та музикантів гурту продали за 70 тис. грн.  Після аукціону Арсен Мірзоян виконав ще кілька пісень, і останнім разом із залом заспівав улюблену «Джеральдіну».

Це було справді неймовірно, втім, як завжди на концертах Мірзояна. Його кілька разів викликали «на біс» і в кінці довго аплодували за подаровані емоції.

До речі, жодна тривога не завадила концерту.

ПО ТЕМІ:

Кременчужани разом з Арсеном Мірзояном співали у фоє під гітару під час тривоги

Про тонни олів'є для військових, евакуацію Ніни Матвієнко та друзів у Кременчуці: інтерв'ю з Арсеном Мірзояном

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Автор: Мирослава Українська
Теги: Арсен Мірзоян концерт МПК донати Джеральдіна
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