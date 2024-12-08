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НКРЕКП перевірить «Кременчукгаз» і «Кременчукводоканал» у 2025 році

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 238

Вказано, що НКРЕКП перевірятиме дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики на обох підприємствах

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) перевірить у наступному році приватне акціонерне товариство «Кременчукгаз» та комунальне підприємство «Кременчукводоканал». Про це стало відомо з постанови Нацкомісії № 1940 від 13 листопада. 

Вказано, що НКРЕКП перевірятиме дотримання вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики на обох підприємствах. Ревізію на «Кременчукгаз» розпочнуть 25 квітня, а на «Кременчукводоканал» — 24 листопада. Вони триватимуть 15 днів. 

Нагадаємо, у травні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи для комунального підприємства «Кременчукводоканал». Водночас тарифи для населення залишаються на рівні 24 лютого 2022 року.


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Автор: Телеграф Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: Кременчукгаз Кременчукводоканал НКРЕКП
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