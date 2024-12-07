У Кременчуці було чутно звук вибуху — соцмережі

Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у Полтавській області
У Кременчуці було чутно звук вибуху. Про це жителі міста повідомляють у соціальних мережах. Нині на Полтавщині триває повітряна тривога.
Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у Полтавській області.
Нагадаємо, у ніч на 6 листопада на Полтавщині протиповітряна оборона збивала безпілотники, які запустили російські військові.
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