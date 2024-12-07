У Кременчуці було чутно звук вибуху — соцмережі

Вчора, 22:36 Переглядів: 538

Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у Полтавській області

У Кременчуці було чутно звук вибуху. Про це жителі міста повідомляють у соціальних мережах. Нині на Полтавщині триває повітряна тривога.

Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у Полтавській області.

Нагадаємо, у ніч на 6 листопада на Полтавщині протиповітряна оборона збивала безпілотники, які запустили російські військові.