Вночі на Полтавщині очікується туман — гідрометцентр

Вночі 8 листопада у Полтавській області синоптики прогнозують туман, видимість у межах від 200 до 500 метрів. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.
Нагадаємо, раніше патрульна поліція Полтавщини надавала поради водіям, як варто їздити під час туману.
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