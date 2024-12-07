Вночі на Полтавщині очікується туман — гідрометцентр

Вчора, 22:03 Переглядів: 100

Вночі 8 листопада у Полтавській області синоптики прогнозують туман, видимість у межах від 200 до 500 метрів. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Що означає жовтий рівень небезпечності

Під час першого рівня небезпечності погодні умови можуть бути небезпечними для населення, інфраструктури та природного середовища і призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту.

Нагадаємо, раніше патрульна поліція Полтавщини надавала поради водіям, як варто їздити під час туману.