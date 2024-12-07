В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зимового періоду

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 174 Коментарів: 1

За словами Білошицького, нині в країні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період

В Україні можуть запровадити штрафи за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів. Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

— Пропонується 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів, — сказав він.

За словами Білошицького, нині в країні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

— Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4+7 градусів літня гума вже «дубіє» і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була, — сказав Білошицький.

Нагадаємо, водії легковиків до закінчення воєнного стану мають право їздити на вантажівках.