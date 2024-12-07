В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зимового періоду

В Україні можуть запровадити штрафи за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів. Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За словами Білошицького, нині в країні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.
Нагадаємо, водії легковиків до закінчення воєнного стану мають право їздити на вантажівках.
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