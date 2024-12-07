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Україна, Світ

В Україні хочуть штрафувати водіїв за літню гуму під час зимового періоду

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 174 Коментарів: 1

 За словами Білошицького, нині в країні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період

В Україні можуть запровадити штрафи за неперехід з літньої гуми на зимову під час зміни сезонів. Про це в інтервʼю Українським Новинам повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

— Пропонується 340 гривень для легкових автомобілів та 8500 гривень для вантажівок і автобусів, — сказав він.

За словами Білошицького, нині в країні немає відповідальності за літню гуму у зимовий період.

— Якщо говорити про температурні режими, то тут також все зрозуміло. При +4+7 градусів літня гума вже «дубіє» і втрачає властивості. Тому важливо, щоб зимова гума була, — сказав Білошицький.

Нагадаємо, водії легковиків до закінчення воєнного стану мають право їздити на вантажівках.

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Автор: Телеграф
Теги: штраф водії
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Коментарі: 1

1 189
Andron777:
Сьогодні, 15:33

Раніше тільки за "лису"  резину штрафували і то, не завжди. А зараз покрутило, то зимову то літню подавай... А літом за зимову гуму будуть штрафувати?smile У мене стоїть Sava Adapto яка використовується не залежно від пори року. На ній навіть відтиск є шо всі чотири сезониsmirk


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