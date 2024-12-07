«Це краще, ніж нічого». Як у Піщаному триває ремонт дороги

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 231 Коментарів: 1

У жовтні цього року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області замовила утримання ряду доріг загального користування державного значення, серед яких є і Н-08

На ділянці автодороги Н-08 Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь у Піщаному нині триває ремонт. Окрім ямкового ремонту, на певних відрізках дороги у громаді також планується покласти асфальт, вирівняти проїжджу частину. Про це повідомив депутат Полтавської обласної ради Олег Дядик на своїй Facebook-сторінці.

У своєму дописі він показав процес ремонту дороги.

— З березня місяця ми говоримо про жахливий стан дороги. Як один з голів громади говорить: «Ср*ла-мазала» (щодо ремонту — ред.) Воно десь практично так і є. Але у будь-якому випадку це краще, ніж нічого. Було вчора (5 грудня — ред.) багато коментарів, що і асфальт поганий — але що ти зробиш. Це краще, аніж було, — сказав депутат.

Як вказано у електронній системі Prozorro, у жовтні цього року Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області замовила утримання ряду доріг загального користування державного значення, серед яких є і Н-08. Загальна сума замовлених робіт на відповідних дорогах становить 425 млн 285 тисяч гривень. Договір з підрядником Служба уклала 20 листопада. Роботи виконуватиме товариство з обмеженою відповідальністю «Ростдорстрой».

Нагадаємо, 5 грудня у Піщаному розпочали ямковий ремонт. Депутати і жителі Кременчуцької громади неодноразово скаржились на аварійний стан проїзної частини у селі. Цей відрізок є частиною автодороги Н-08 Бориспіль-Кременчук-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь.

6 листопада у Піщаному відбулося виїзне робоче засідання депутатської комісії Полтавської обласної ради. Тоді депутати погодили виділити на поточний ремонт цієї ділянки дороги 10 млн грн. Роботи обіцяли виконати до початку зими.

Тоді ж під час комісійного виїзду заступник міського голови Кременчука, депутат Полтавської облради Іван Москалик повідомив, що на капітальний ремонт дороги у Піщаному протяжністю у 5 км необхідно виділити понад 743 млн грн.

Дорога через Піщане: у Кременчуці обговорювали аварійний стан Н-08

Раніше Кременчуцька міськрада заявляла про значну кількість скарг кременчужан щодо стану національної автомобільної дороги Н-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя — це стосується відрізка, що пролягає через село Піщане. Цьогоріч 21 червня на розгляд кременчуцьким депутатам виносилось питання щодо прийняття звернення до Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Полтавській області щодо її ремонту.

Проте, тоді це питання зняли з розгляду. За словами міського голови Віталія Малецького, проєкт рішення потребував уточнень. Він тоді пообіцяв, що це питання розглянуть на наступному пленарному засіданні сесії міської ради. Надалі звернення депутати не підтримували. Віталій Малецький розповідав, що відрізок, який зазначений у зверненні, знаходиться не у Кременчуцькій громаді, а отже і опікуватись роботами має керівництво іншої громади. До питання ремонту дороги кременчуцькі депутати повернулися наприкінці жовтня і підтримали направлення звернення до відповідних структур.

Додамо, що у квітні цього року ексочільник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розповідав, що Служба автомобільних доріг не передбачала гроші на ремонт дороги через Піщане, але «пошук коштів триває».