Казки, привиди і загадковий вовк: що кременчужанам почитати на вихідних

«Чеські казки Божени Немцової» Повчальна сутність казок, зібраних і опрацьованих чеською письменницею ХІХ століття Боженою Немцовою не втрачає своєї актуальності й сьогодні. У них добро, сміливість, порядність і щирість, як і годиться, беруть гору над злістю, нечесністю і бездушністю. І неважливо, чи можуть такі історії траплятися насправді, чи ні. Дотепний народний гумор надає відтінку реальності фантастичним подіям, що захоплюють уяву.