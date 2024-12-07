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Казки, привиди і загадковий вовк: що кременчужанам почитати на вихідних

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 50

 Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії №2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
 

«Чеські казки Божени Немцової»

Повчальна сутність казок, зібраних і опрацьованих чеською письменницею ХІХ століття Боженою Немцовою не втрачає своєї актуальності й сьогодні. У них добро, сміливість, порядність і щирість, як і годиться, беруть гору над злістю, нечесністю і бездушністю. І неважливо, чи можуть такі історії траплятися насправді, чи ні. Дотепний народний гумор надає відтінку реальності фантастичним подіям, що захоплюють уяву.

Юдіт Германн «Нічого, крім привидів»

Книга містить сім чуттєвих і меланхолійних історій «пошуку себе». Авторка щиро й неквапливо розповідає про сумніви жінок щодо правильності вибору власної долі, про неспроможність налагодити стосунки з найдорожчою людиною, про душевні рани, про ностальгію.

  

 

 

Аліса Гаврильченко «Заклятий місяць»

Інспектор охоронної фірми отримує поранення, переслідуючи грабіжника ювелірної крамниці в Кременчуці. Фатальна жінка приїжджає в Україну, щоб виконати завдання китайського мільярдера. Колишній викладач київського університету вплутується в розслідування одразу трьох убивств на Херсонщині. А степами «Асканії-Нової» блукає загадковий вовк. Дивним чином шляхи усіх цих героїв перетинаються. Можливо, це прокляття зниклого золота херсонських поміщиків. Чи, може, кривава аура легендарного діаманта «Сяйво місяця», утраченого в Україні. Під Олешківськими пісками заховано багато таємниць, і не всі їх варто розкопувати.
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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Unsplash
Теги: книги бібліотека
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