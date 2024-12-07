У двох громадах Кременчуцького району триває ремонт укриттів — ОВА

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 154

Також сховища ремонтують ще у 6 громадах Полтавщини

На Полтавщині продовжують облаштовувати укриття, нині проводять капітальні та поточні ремонти, враховують потреби людей з інвалідністю. Роботи, зокрема, проводять у Кременчуцькій та Глобинській громадах. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації 6 грудня.

Також сховища ремонтують у Хорольській, Гадяцькій, Великорублівській, Диканській, Полтавській та Карлівській громадах.

Область запланувала ремонтні роботи в укриттях Лубенської та Гадяцької територіальних громад і вже завершила поточний ремонт у 12 захисних спорудах Полтавщини.

Нагадаємо, правоохоронці вивчають будівництво укриття для Потоківської гімназії № 33 Кременчуцької міської ради. За даними слідчих, службова особа від закладу освіти у змові з будівельною фірмою, підрядником, внесла неправдиві відомості про вартість проведеного ремонту до актів приймання виконаних будівельних робіт.