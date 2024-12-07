У 2025 році МОЗ перевірятиме лікарні Полтавщини: перелік об’єктів

Міністерство охорони здоров’я України затвердило річний план заходів державного нагляду (контролю) на 2025 рік. Серед об’єктів перевірки — медичні установи Полтавської області. Про це стало відомо з наказу від 28 листопада.
У плані передбачені перевірки комунальних некомерційних підприємств, зокрема:
Перевірки стосуватимуться дотримання ліцензійних умов медичної практики. Усі об’єкти нагляду класифіковані як такі, що мають високий ступінь ризику, а період здійснення перевірок триватиме з січня до грудня 2025 року.
МОЗ наголошує, що контрольні заходи проводяться відповідно до чинного законодавства з метою покращення якості медичних послуг та дотримання стандартів безпеки пацієнтів.
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