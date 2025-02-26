У ніч на 26 лютого Україну атакували 177 російських ударних БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

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Українська протиповітряна оборона збила 110 російських безпілотника, ще 66 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 26 лютого (із 19.00 25-го лютого) російські війська атакували Україну 177-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.00 підтверджено збиття 110-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

66 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків).

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Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Сумщина.

У Лубенському районі сьогодні вранці було виявлено уламки ворожого БпЛА. Про це повідомила Полтавська ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вночі, близько 00.35 у Кременчуці чули вибухи. Перед тим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух безпілотників в області.

Нещодавно «Кременчуцький Телеграф» зробив репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» - підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька «пташка», і вона вбиває».