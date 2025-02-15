Це не маленька «пташка», і вона вбиває: музей військової історії у Кременчуці поповнився новими артефактами

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 39

У військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7 з’явилися нові «артефакти». Підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков.

— Ми з кожної поїздки намагаємося привозити якісь цікаві артефакти, аби передавати Володимиру Юрійовичу (Полякову, директор військово-історичного музею) в музей. Привозили також і з новоствореної молодої республіки, Курської, — говорить Биков.

Волонтери відвозили допомогу українським захисникам і на Курщину, зокрема в Суджу. А військові натомість передають для музею різноманітні трофеї, додає Биков.

Такі музейні експонати потрібні для збереження військової історії, наголошує керівник військово-історичного музею у Кременчуці Володимир Поляков.

— Ця війна все ж таки закінчиться, але пам’ять про неї треба зберігати. Бо якщо ми забудемо про цю війну, почнеться наступна війна. Тож ми робимо усе для того, щоб зберегти пам’ять. А зробити це можна на артефактах війни, — каже Поляков.

Володимир Юрійович також додає: вже майже два місяці щоночі армія РФ атакує Україну от такими шахедами, як представлені у нього в музеї. Тож він закликає містян бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

— Ми дуже хочемо, щоб люди побачили, яку проблему вони несуть. Це не маленька «пташка», це дуже велика, і вона вбиває. Там знаходиться практично 90 кг вибухової суміші. І плюс також близько 200 л пального, яке розливається під час збиття шахеда.

Нагадаємо, у музеї уже представлені збитий дрон «Гербера», «Шахед-136» («Герань») та дрон «Пародія», який передали випускники Кременчуцького військового ліцею.

Також кілька років тому «Кременчуцький Телеграф» зробив великий репортаж з музею. Почитати й подивитись його можна у матеріалі «Музей військової історії Кременчука: місце, де зібрані унікальні експонати з війни».