Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Війна

Це не маленька «пташка», і вона вбиває: музей військової історії у Кременчуці поповнився новими артефактами

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 39

 

Підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков

У військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7 з’явилися нові «артефакти». Підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков.

— Ми з кожної поїздки намагаємося привозити якісь цікаві артефакти, аби передавати Володимиру Юрійовичу (Полякову, директор військово-історичного музею) в музей. Привозили також і з новоствореної молодої республіки, Курської, — говорить Биков.

Волонтери відвозили допомогу українським захисникам і на Курщину, зокрема в Суджу. А військові натомість передають для музею різноманітні трофеї, додає Биков.

 

Такі музейні експонати потрібні для збереження військової історії, наголошує керівник військово-історичного музею у Кременчуці Володимир Поляков.

— Ця війна все ж таки закінчиться, але пам’ять про неї треба зберігати. Бо якщо ми забудемо про цю війну, почнеться наступна війна. Тож ми робимо усе для того, щоб зберегти пам’ять. А зробити це можна на артефактах війни, — каже Поляков.

Володимир Юрійович також додає: вже майже два місяці щоночі армія РФ атакує Україну от такими шахедами, як представлені у нього в музеї. Тож він закликає містян бути обачними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

— Ми дуже хочемо, щоб люди побачили, яку проблему вони несуть. Це не маленька «пташка», це дуже велика, і вона вбиває. Там знаходиться практично 90 кг вибухової суміші. І плюс також близько 200 л пального, яке розливається під час збиття шахеда. 

 

Нагадаємо, у музеї уже представлені збитий дрон «Гербера», «Шахед-136» («Герань») та дрон «Пародія», який передали випускники Кременчуцького військового ліцею.

Також кілька років тому «Кременчуцький Телеграф» зробив великий репортаж з музею. Почитати й подивитись його можна у матеріалі «Музей військової історії Кременчука: місце, де зібрані унікальні експонати з війни».

ПО ТЕМІ:

Експозицію військово-історичного музею ВПУ №7 поповнили експонати з курського напрямку
У військово-історичний музей Кременчука передали збиту керовану авіабомбу
У Кременчуцькому ВПУ №7 відкрили центр «Верстатник широкого профілю»: навчатись зможуть не лише студенти
У Кременчуцькому ВПУ № 7 планують утеплення навчального корпусу за 400 тисяч євро — МОН

0
Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: дрони ВПУ №7 військово-історичний музей Володимир Поляков Олег Биков
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх