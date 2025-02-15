Уночі на Полтавщині було гучно: працювала протиповітряна оборона

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Попередньо пошкоджень чи руйнувань на території області внаслідок падіння збитих уламків немає

Цієї ночі на Полтавщині було гучно: сили протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Про це інформують у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України. Загалом напередодні армія РФ атакувла Україну з неба 70-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — Крим. Відбивали повітряний напад підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Оборонцям українського неба вдалося «приземлити» 33 російські дрони у межах Полтавської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Попередньо внаслідок падіння уламків збитих безпілотників обійшлося без пошкоджень та руйнувань. Нагадаємо, минулої ночі у повітряному просторі України сили ППО збили 73 російські дрони, у тому числі й на Полтавщині.

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