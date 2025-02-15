Підбито підсумки щорічного всеукраїнського конкурсу «Кременчуччина. Книга року»

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Усі книги конкурсантів зберігаються у Кременчуцькій міській публічній бібліотеці та краєзнавчому музеї

Журі Щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кременчуччина. Книга року-2024» Творчої спілки письменників Кременчуччини підбило підсумки розгляду тогорічних видань, поданих на Конкурс.

Усього було подано 10 видань з різних регіонів Кременчуччини.

Лавреатами визнано:

— письменницю Тетяну ШИРОКУ (Кременчук) за книгу «Я недаремно живу на цій Землі» у номінації «Історія Землі Полтавської»;

— журналіста, поета, краєзнавця, публіциста Олександра МАТВІЙЦЯ (Градизьк, Спілка літераторів «Цвіт чебрецевий» ім. Івана Білика) за збірку «О, Земле рідна!..» у номінації «Публіцистика»;

— поетку, новелістку, композиторку, співачку Тетяну БУЛАТ (Кременчук) за видання «Вибрані твори. Том 1. Перлини української поезії» у номінації «Поезія»;

— журналіста, письменника, науковця, історика, краєзнавця Володимира ШЕВЧЕНКА-ВАСИЛЕНКА за 2 том видання «Казки і легенди козацького Роду» у номінації «Дитячо-юнацька книга».

Урочистості з нагоди вручення нагород відбудуться 2 березня напередодні Всесвітнього Дня Письменника у читальній залі Філії № 2 ім. Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» о 14-тій годині.

Усі книги, подані на Конкурс зберігаються у читальнім залі Філії № 2 ім. Павла Житецького Комунального закладу культури «Кременчуцька міська публічна бібліотека» та у фондах наукової бібліотеки КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей».