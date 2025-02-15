Домашнє насилля у Кременчуці: за минулий рік правоохоронці винесли 498 заборонних приписів щодо кривдників

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 127

За минулий рік у Кременчуці правоохоронці винесли 498 заборонних приписів щодо кривдників, які вчиняли домашнє насильство. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

Крім цього, упродовж 2024 року патрульні склали 450 матеріалів за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (вчинення домашнього насильства).

Загалом же минулого року у Кременчуцькому районі поліціянти здійснили 1768 виїздів на виклики громадян про вчинення домашнього насильства. З них підтвердилось 1116 випадків — це 74%.

У районі правоохоронці склали 803 протоколи про адміністративні правопорушення, винесено постанов за ст. 183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) — 290, термінових заборонних приписів стосовно кривдника — 675, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових рішень — 10.

Нагадаємо, у Кременчуці діють кризові кімнати, де можуть певний час жити жертви домашнього насильства.