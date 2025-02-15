Уночі в пожежі у Хоролі згоріли дві людини: поліція встановлює обставини

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Сьогодні, 15 лютого, близько 02.00 у Хоролі внаслідок пожежі у приватному будинку загинули дві людини. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, під час ліквідації пожежі у будинку знайшли два тіла, імовірно, власників будинку - 76-річного чоловіка та 73-річної жінки.

Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин та обставин смерті.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило пожежу, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Наразі усі причини та обставини події встановлюють слідчі.

Нагадаємо, днями в одному з сіл Кобеляцької громади у пожежі приватного будинку також загинув його господар.