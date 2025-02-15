Дороги Кременчука й Полтавщини засніжило: поліцейські радять дотримуватися правил

Водіям радять дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції, а пішоходам — переходити дорогу тільки у спеціально відведених місцях
Уночі на дороги Кременчука та Полтавщини випав сніг. У Полтавському обласному гідрометцентрі прогнозували також і ожеледицю. Тож поліція Полтавщини закликає і водіїв, і пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху, аби уникнути надзвичайних ситуацій на дорогах.
дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів, які можуть спричинити аварійні ситуації;
знижувати швидкість руху до мінімуму при наближенні до пішохідних переходів чи дитячих установ;
вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами;
дотримуватися правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки);
рухаючись за поганої видимості, обирати таку швидкість, щоб була можливість вчасно зупинитися;
дотримуватися правил проїзду перехресть та бути особливо уважними до пішоходів.
під час ожеледиці слід переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора, а у темний час доби носити на одязі світловідбивні елементи;
не перебігати дорогу перед машиною, оскільки на слизькій дорозі у 4-5 разів збільшується гальмівний шлях.
Нагадаємо, за словами директора департаменту житлово-комунального господарства Кременчука Івана Москалика, у міста є необхідний запас солі для посипання доріг на щонайменше два тижні найлютішої зими.
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