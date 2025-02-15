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Безкоштовна пластична операція на обличчі чи шиї для військових: міжнародний проєкт шукає пацієнтів

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 203

 

Упродовж чотирьох попередніх хвиль проєкту міжнародні фахівці допомогли понад 150 громадянам із пораненими обличчями

У квітні стартує п’ята хвиля міжнародної місії Face the Future Ukraine: проєкту, спрямованого на проведенні пластичних операцій на шиї та обличчі для військових та цивільних. Інформація про проєкт опублікована на платформі «Пацієнти України».

Нині триває набір пацієнтів із мінно-вибуховими травмами на обличчі та шиї, які зможуть отримати безоплатні пластичні операції від команди спеціалістів з Канади, США та України.

Якщо ви або ваші рідні маєте такі травми — залишайте заявку у формі за посиланням.

 

Наразі в рамках міжнародної місії  Україні уже пройшли чотири хвилі таких операцій. За цей час фахівці прооперували понад 150 військових і цивільних з усієї країни. Усі вони мали тяжкі мінно-вибухові поранення обличчя та шиї: пошкодження орбіти ока, тяжкі поранення носа та відсутність фрагментів щелеп.

Для проведення пластичних операцій до України приїздить команда із 15 міжнародних пластичних хірургів. Вони разом з українськими колегами проводять операції громадянам, які отримали травми війни. Для пацієнтів, які втратили фрагменти кісток обличчя під час поранення, біоінженери готують індивідуальні пластини, які допомагають відновити цілісність кісток.

Усі операції для пацієнтів повністю безоплатні. 

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ветерани війни з ампутаціями можуть пройти протезування та лікування у Superhumans Center.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: допомога військовим операції травми обличчя пластичні операції
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