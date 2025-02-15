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Ще одна загибель у пожежі: у Пирятину в приватному будинку знайшли тіло господаря

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 131

 

Причиною загоряння правоохоронці вважають недотримання правил техніки безпеки під час користування опалювальними приладами і газовими балонами

Учора, 14 листопада, близько 23.15 сталася пожежа у приватному будинку в Пирятині, внаслідок якої загинув 50-річний чоловік. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, чоловіка без ознак життя знайшли під час ліквідації пожежі в одній із кімнат будинку. Його тіло відправили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Наразі поліціянти вирішують питання про порушення кримінального провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило пожежу, яка призвела до загибелі людей) Кримінального кодексу України.

Усі причини та обставини встановлюють слідчі.

У поліції звертають увагу: це вже другий випадок за останню добу, коли внаслідок пожежі у приватних будинках гинуть люди. Тож правоохоронці наголошують на необхідності суворо дотримуватися правил техніки безпеки під час користування опалювальними приладами та газовими балонами. Адже їх ігнорування може призвести до непередбачуваних наслідків.

Нагадаємо, цієї ночі внаслідок пожежі у приватному будинку у Хоролі загинуло подружжя пенсіонерів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: пожежа загибель рятувальники ДСНС поліція
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