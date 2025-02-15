Сьогодні, 15 лютого, близько 09.00 на вулиці Велика Набережна у Кременчуці нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Про це інформують у пресслужбі батальйону патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, водій автомобіля Kia перевищив безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, з'їхав із проїзної частини дороги та врізався у перешкоду.
На місці патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння, проте від проходження огляду той відмовився.
Правоохоронці відсторонили водія від керування автівкою та склали на нього два адмінматеріали:
Нагадаємо, днями у Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння.
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