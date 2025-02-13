У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння

Днями у Кременчуці патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху, який до того ж мав і ознаки наркотичного сп’яніння. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, зупинили 23-річного водія автомобіля Volkswagen Passat у 278 Кварталі.
Патрульні перевірили у водія документи і встановили, що рішенням суду його позбавили права керування транспортним засобом.
Також у молодика виявили ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, що не реагують на світло, тремтіння пальців рук, неприродна блідість обличчя. Однак проходити медичний огляд він відмовився.
Правоохоронці відсторонили водія від керування транспортним засобом і склали на чоловіка адміністративні матеріали:
Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуці патрульні поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв.
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