У Кременчуці патрульні зупинили водія з ознаками наркотичного сп'яніння

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 200

Правоохоронці встановили, що чоловіка позбавили права керування автотранспортом за рішенням суду

Днями у Кременчуці патрульні зупинили водія за порушення правил дорожнього руху, який до того ж мав і ознаки наркотичного сп’яніння. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, зупинили 23-річного водія автомобіля Volkswagen Passat у 278 Кварталі.

Патрульні перевірили у водія документи і встановили, що рішенням суду його позбавили права керування транспортним засобом.

Також у молодика виявили ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, що не реагують на світло, тремтіння пальців рук, неприродна блідість обличчя. Однак проходити медичний огляд він відмовився.

Правоохоронці відсторонили водія від керування транспортним засобом і склали на чоловіка адміністративні матеріали:

ч. 4 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами);

ч. 2 ст. 130 КУпАП (Відмова від проходження огляду).

Нагадаємо, на минулому тижні у Кременчуці патрульні поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв.