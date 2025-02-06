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Учора вдень у Кременчуці патрульні поліцейські виявили трьох нетверезих водіїв

Сьогодні, 14:58 Переглядів: 139

 

Водіїв відсторонили від керування та за кожним фактом склали адміністративні матеріали

Упродовж вчорашньої денної зміни патрульні поліцейські у Кременчуці виявили трьох водіїв у стані сп’яніння. Їх відсторонили від керування транспортним засобом, а за кожним фактом склали адміністративні матеріали. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

У поліції нагадують про відповідальність за керування в стані сп’яніння:

  • за ч. 1 ст. 130 КУпАП — штраф 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік;
  • за ч. 2 ст. 130 КУпАП — штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням ТЗ чи без такого;
  • за ч. 3 ст. 130 КУпАП — штраф 51 000 грн з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
  • за ч. 4 ст. 130 КУпАП — штраф 3400 грн або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.

  

Нагадаємо, учора ми писали, що 4-го лютого у Кременчуці на вулиці Молодіжній нетверезий водій Daewoo Matiz не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Dodge Challenger3-го лютого нетверезий водій на трасі М-22 під Кременчуком перевернув автівку.

Того ж дня у Кременчуці патрульні зупинили водійку, у якої вміст алкоголю в крові у 8 разів перевищував допустимий рівень.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: патрульна поліція Кременчук нетверезий водій
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