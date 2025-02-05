У Кременчуці нетверезий водій спричинив ДТП на вулиці Молодіжній

Водій Daewoo Matiz не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Dodge Challenger. Рівень алкоголю в крові — 2,18 проміле
4 лютого у Кременчуці на вулиці Молодіжній сталася дорожньо-транспортна пригода без постраждалих, повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука. Патрульні встановили, що водій автомобіля Daewoo Matiz не врахував дорожню обстановку та не дотримався безпечного інтервалу, унаслідок чого зіткнувся з автомобілем Dodge Challenger, який рухався в попутному напрямку.
Обидва авто отримали механічні пошкодження. У водія Daewoo Matiz виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2,18 проміле алкоголю в крові, що значно перевищує допустиму норму.
На водія склали адміністративні матеріали:
Водійське посвідчення у нього вилучили, натомість видали тимчасовий дозвіл на право керування.
Нагадаємо, напередодні у Кременчуці водій Chrysler вчинив ДТП і втік з місця пригоди.
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