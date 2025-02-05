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Надзвичайні новини

У Кременчуці нетверезий водій спричинив ДТП на вулиці Молодіжній

Сьогодні, 11:50 Переглядів: 325 Коментарів: 2

 Водій Daewoo Matiz не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з Dodge Challenger. Рівень алкоголю в крові — 2,18 проміле

4 лютого у Кременчуці на вулиці Молодіжній сталася дорожньо-транспортна пригода без постраждалих, повідомила пресслужба патрульної поліції Кременчука. Патрульні встановили, що водій автомобіля Daewoo Matiz не врахував дорожню обстановку та не дотримався безпечного інтервалу, унаслідок чого зіткнувся з автомобілем Dodge Challenger, який рухався в попутному напрямку.

 

Обидва авто отримали механічні пошкодження. У водія Daewoo Matiz виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Результат огляду — 2,18 проміле алкоголю в крові, що значно перевищує допустиму норму.

На водія склали адміністративні матеріали:

  • Протокол за ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що призвело до ДТП).
  • Протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортом у стані сп’яніння).

Водійське посвідчення у нього вилучили, натомість видали тимчасовий дозвіл на право керування.

Нагадаємо, напередодні у Кременчуці водій Chrysler вчинив ДТП і втік з місця пригоди.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП патрульна поліція нетверезий водій ст.130
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Коментарі: 2

1 287
Andron777:
Сьогодні, 12:34

Не дотримався дистанції?... А на цій вулиці дЮЮЮже інтенсивний рух...smirk


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4 936
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:08

Попутно? А вони стояли назустріч одне одному. Матіз метрів за 30 від доджа. Таке враження шо матіз повертав та зачепив ліву фару доджа, і поїхав собі далі.


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