У Кременчуці водій Chrysler вчинив ДТП і втік з місця пригоди

Третього лютого ввечері у Кременчуці на вулиці Героїв України сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомила пресслужба патрульної поліції. Водій автомобіля Chrysler не дотримався безпечного інтервалу та зіткнувся з автомобілем Skoda, внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Після зіткнення водій Chrysler залишив місце ДТП.
Патрульні розшукали водія-втікача.
Під час спілкування з чоловіком помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій заявив, що вживав алкоголь уже після скоєння аварії.
На нього склали кілька адміністративних протоколів:
Нагадаємо, того ж дня на трасі М-22 під Кременчуком нетверезий водій перевернув авто.
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