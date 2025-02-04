У Кременчуці водій Chrysler вчинив ДТП і втік з місця пригоди

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Чоловік зізнався, що вживав алкоголь уже після аварії. На нього склали низку адмінпротоколів

Третього лютого ввечері у Кременчуці на вулиці Героїв України сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомила пресслужба патрульної поліції. Водій автомобіля Chrysler не дотримався безпечного інтервалу та зіткнувся з автомобілем Skoda, внаслідок чого обидва транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Після зіткнення водій Chrysler залишив місце ДТП.

Патрульні розшукали водія-втікача.

Під час спілкування з чоловіком помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій заявив, що вживав алкоголь уже після скоєння аварії.

На нього склали кілька адміністративних протоколів:

Ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП.

— порушення ПДР, що призвело до ДТП. Ст. 122-4 КУпАП — залишення місця ДТП.

— залишення місця ДТП. Ч. 4 ст. 130 КУпАП — вживання алкоголю після ДТП.

Нагадаємо, того ж дня на трасі М-22 під Кременчуком нетверезий водій перевернув авто.