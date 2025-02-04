Власникам зруйнованих внаслідок ракетного удару квартир у Полтаві виплатять по 300 тисяч на оренду житла

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 190

Полтавцям, які втратили квартири внаслідок ракетного удару по п’ятиповерхівці у суботу, 1 лютого, виплатять по 300 тисяч гривень, аби компенсувати оренду житла. Таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міськради 3 лютого.

За словами виконувачки обов’язків голови міськради Полтави Катерини Ямщикової, ці кошти у бюджет міста уже закладені, тож виплатять їх оперативно. Цієї суми має вистачити на той час, доки громадяни не отримають відшкодування від держави за програмою «єВідновлення».

Нині полтавці, які лишилися без житла, можуть поселити у дитсадок, житло, яке пропонують жителі міста, або ж у місця тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Усім громадянам також безкоштовно відновлять втрачені документи — із цим допоможе Міжнародна організація ПРООН. Відомо, що людям оплатять відновлення паспортів та свідоцтв про народження.

У пошкоджених будинках замінювати вікна почнуть уже 4 лютого. Починатимуть із приміщень, які постраждали найбільше. Займатимуться встановленням вікон представники міжнародної організації GEM та віконна програма з Howard G Buffett Fondation.

Продовжуватимуть комунальники та розчищати прилеглі подвір’я. З міського резерву полтавці отримали 250 OSB-плит та 750 метрів плівки, аби оперативно закрити вибиті вікна.

Після комісійних обстежень постраждалим виплатять громади по 10 тис. 800 грн. Наразі ці кошти шукають у партнерів.

Не працює нині та дитячий садок, що знаходиться поруч зруйнованої багатоповерхівки — у ньому пошкоджена територія та вибиті вікна. Вихованців перевели до іншого закладу дошкільної освіти.

Також у міськраді повідомили, що візьмуть на себе усі витрати на поховання 14 загиблих внаслідок ракетного удару полтавців.



