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У Полтаві завершили рятувальні роботи: відомо про 14 загиблих

Сьогодні, 16:55 Переглядів: 430

Серед постраждалих є тримісячна дитина

У Полтаві завершені аварійно-рятувальні роботи на місці зруйнованої п’ятиповерхівки внаслідок ракетного удару. Кількість загиблих становить 14 осіб. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. 

Серед загиблих — 2 дитини, 9 та 12 років. 20 осіб постраждали, з них — 4 дитини віком 3 міс., 2, 8 та 12 років. 22 людини врятовані. Психологи ДСНС та Нацполіції допомогли 206 особам, з них 11 дітей.

Ракетний удар у Полтаві 1 лютого

Вранці 1 лютого російські війська здійснили ракетний удар по Полтаві ракетою Х-22. Зруйновано під’їзд п’ятиповерхівки, пошкоджено інші житлові будинки та автотранспорт. Загинуло 14 людей. У Полтавській області оголосили триденну жалобу.

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Автор: Телеграф
Теги: ракетний удар
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