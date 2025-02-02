В Україні дозволили бронювати всіх медпрацівників державних і комунальних медзакладів

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Водночас зміни не стосуються решти фахівців, що працюють у медзакладах

Уряд дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів. Відповідна постанова Кабінету міністрів від 14 січня, якою внесено зміни до Порядку бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час, оприлюднена на Урядовому порталі.

Отримати відстрочку від мобілізації зможуть «медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи».

Водночас зміни не стосуються решти фахівців, що працюють у медзакладах. Обмеження у бронюванні залишаються чинними.

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