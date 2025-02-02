На Донеччині загинув військовий Олексій Карюк, який мешкав у Кременчуцькому районі

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23 січня у Полтаві у Свято-Успенському кафедральному соборі Православної Церкви України відбулося прощання з полеглимивійськовими, які загинули на російсько-українській війні.

Серед загиблих — Олексій Володимирович Карюк, житель с. Малі Липняги Семенівської громади Кременчуцького району. Про це повідомляє видання Голос Громади (Семенівська громада).



Чоловік родом з Полтави. Народився 1 лютого 1984 року. Службу проходив на посаді механіка-водія механізованого відділення.

Загинув воїн при виконанні бойового завдання 16 січня 2025 року. Сталося це у районі виконання завдань за призначенням на Донеччині.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого Героя.