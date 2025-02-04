Стало відомо, скільки отримав колишній фітнес-тренер, який у Полтаві ображав військових та напав на поліцейського

Сьогодні, 11:08 Переглядів: 507

Суд у Полтаві засудив колишнього фітнес-тренера до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна, повідомила Полтавська обласна прокуратура.

У чому його звинувачували

Чоловіка визнано винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

– перешкоджання законній діяльності ЗСУ. ч. 2 ст. 345 – умисне завдання тілесних ушкоджень правоохоронцю.

– умисне завдання тілесних ушкоджень правоохоронцю. ч. 2 ст. 435-1 – виготовлення та поширення матеріалів, що принижують честь і гідність військових.

– виготовлення та поширення матеріалів, що принижують честь і гідність військових. ч. 2, 3 ст. 436-2 – заперечення збройної агресії РФ проти України.

Що сталося

Влітку 2023 року чоловік неодноразово вступав у конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві. Публічно ображав військових у грубій формі, використовуючи нецензурну лексику. Знімав свої дії на відео та поширював ролики з принизливими коментарями у соцмережах. 29 серпня 2023 року під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, чинив опір поліції та вдарив правоохоронця. За висновками медичного огляду, він перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Вирок

Чоловік свою вину не визнав, однак суд визнав докази достатніми для винесення вироку й засудив його до 6 років ув’язнення з конфіскацією половини належного майна. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.