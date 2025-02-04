Стало відомо, скільки отримав колишній фітнес-тренер, який у Полтаві ображав військових та напав на поліцейського

Чоловік публічно принижував військовослужбовців, поширював проросійські матеріали та напав на правоохоронця
Суд у Полтаві засудив колишнього фітнес-тренера до 6 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна, повідомила Полтавська обласна прокуратура.
Чоловіка визнано винним за кількома статтями Кримінального кодексу України:
Влітку 2023 року чоловік неодноразово вступав у конфлікти з працівниками територіальних центрів комплектування у Полтаві. Публічно ображав військових у грубій формі, використовуючи нецензурну лексику. Знімав свої дії на відео та поширював ролики з принизливими коментарями у соцмережах. 29 серпня 2023 року під час перевірки документів чоловік поводився агресивно, чинив опір поліції та вдарив правоохоронця. За висновками медичного огляду, він перебував у стані наркотичного сп’яніння.
Чоловік свою вину не визнав, однак суд визнав докази достатніми для винесення вироку й засудив його до 6 років ув’язнення з конфіскацією половини належного майна. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.
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