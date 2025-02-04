«На щиті» з війни додому повернувся військовий з Кременчука Дмитро Безклинський

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У Кременчуці, 31 січня, прощалися з Дмитром Безклинським, життя якого забрала війна Росії проти України.

Дмитра Безклинського призвав на військову службу під час мобілізації 7 вересня 2024 року Кременчуцький Районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки Полтавської області.

Служив — солдат, номер обслуги 2-го кулеметного відділення кулеметного взводу 2-го механізованого батальйону військової частини А 4955.

Помер 23 січня 2025 року у місці проживання в н. п. Новопавлівка, Покровського району, Донецької області.

Народився Дмитро 9 лютого 1992 року у Кременчуці та проживав у нашому місті. Не одружений, дітей не мав. Працював охоронцем-приймальником. Навчався у ліцеї № 25, закінчив Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця.