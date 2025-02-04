Поранений військовий Олександр «Кimura» Соболєв: «Хочу лише справедливості»

З перших днів війни чоловік добровольцем пішов на фронт, але після контузії та важкої травми коліна, залишився сам на сам зі своїми проблемами. Каже, через бюрократію та неправильно заповнену форму 100 п’ять місяців поспіль не отримує жодних виплат, і мусить просити допомоги у небайдужих кременчужан та побратимів.
Наразі чоловік перебуває у київській лікарні на черговій операції з ендопротезування, після якої його чекає довга реабілітація.
До повномасштабного вторгнення житель Горішніх Плавнів Олександр Соболєв успішно працював у Києві тренером бразильської джиу-джитсу. Сам — неодноразовий чемпіон змагань різного рівня, він успішно тренував різновікові групи й навіть мав свою команду.
З перших днів війни чоловік вирішив піти захищати країну.
Прагнув потрапити у розвідку, але через обмежену придатність зі слуху це не вдалося. Тоді поставив собі за мету стати частиною 3 штурмової бригади.
Було багато перешкод, але й спортивна підготовка та велике бажання зробили своє діло — після рекрутингового центру Олександра зарахували до бригади.
Інший випадок трапився в Авдіївці на Коксохімі під час виконання бойового завдання з евакуації пораненого бійця, на яке чоловік заступав 14 лютого 2024 року.
За бійцями йшов «хвіст», тому вирішили розділитися. Побратим Олександра успішно вийшов, а сам чоловік усю ніч провів на лютому холоді у металевому кіоску. Поки переховувався, потрапив під обстріл і отримав важку контузію.
Розповідає, коли зумів вибратися і нарешті потрапити до українських позицій, відчув справжнє щастя від того, що живий, що поруч свої.
Після лікування від контузії та травми коліна, яке отримав під час виконання бойового завдання, у березні 2024 року Олександр потрапив на першу операцію із заміни колінного суглоба. До цього додалися серйозні проблеми із серцем.
Чоловік каже, що за розв'язанням проблеми неодноразово звертався до адвокатів, але ніхто не дає гарантій: «Гроші просять заплатити наперед. І це не тисяча гривень, а 26 тисяч за супровід МСЕК. Й навіть це не гарантує розв'язання проблеми! Одному адвокату я вже заплатив, але зараз треба ще вісім тисяч за те, щоб зробити адвокатський запит».
До речі, Олександр впевнений, що саме слухові апарати врятували йому життя під час контузії, адже вуха були закриті і не пропустили частину звуку.
Олександр підкреслює, що у бригадах, де бійці багато годин проводять на «нулі», панує справжнє родинне братство, а коли людина потрапляє на лікування, то стикається з такою купою проблем, які не в змозі вирішити самостійно.
Комусь помилку у прізвище зробили, комусь ім’я не те написали, комусь некоректно форму 100 заповнили, і все посипалося, каже військовий.
Наразі чоловік знаходиться у Києві в Інституті ортопедії та травматології на госпіталізації. Йому зробили чергову операцію на коліні. Попереду — довгий курс реабілітації, на який потрібні гроші.
Попри все, після відновлення Олександр планує повертатися на службу. Каже, ще може принести користь, зокрема як інструктор зі спорту.
Підтримати Олександра Соболєва можна. Перерахувавши гроші на його картку 5168 7456 3861 5598 або на банку [leech=https://send.monobank.ua/jar/vicLrkytT]https://send.monobank.ua/jar/vicLrkytT
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