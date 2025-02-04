Був прикладом самовідданості на службі: у Кременчуці в останню путь провели сержанта Сергія Горпинченка

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 177

До лав Збройних сил України захисник став у квітні 2022 року

Сьогодні, 4 лютого, у стінах Кременчуцького міського палацу культури попрощалися із померлим військовослужбовцем Сергієм Горпинченком. Народився захисник 10 лютого 1992 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 17, пізніше освіту здобув у Кременчуцькому професійному ліцеї нафтопереробної промисловості.

Востаннє попрощатися із Сергієм зібралися багато людей — рідні та знайомі, друзі. Усі прийшли віддати останню шану захисникові та подякувати йому за службу.

Відпустили також на поховання товариша і його бойових побратимів. Один із військовослужбовців погодився сказати кілька слів про Сергія «Горинича», проте не показує свого обличчя та не називає позивного.

— Сергій був прикладом самовідданості до своєї роботи й служби, до своїх побратимів, взірцем любові до своєї родини, друзів та Батьківщини. Ми втратили не просто побратима, а друга і члена нашої маленької батальйонної сім'ї, — розповідає захисник.

Хол Міського палацу культури ледь вмістив усіх, хто прийшов віддати останню шану захисникові. Люди зі сльозами на очах відгукуються про Сергія як про добру, щиру та дуже хорошу людину, проте більше розповісти не змогли — втрату товариша усвідомити складно.

До лав Збройних сил України Сергій Горпинченко приєднався 4 квітня 2022 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Служив штаб-сержантом III категорії групи розвідки. Помер захисник 31 січня 2025 року від гострого панкреатиту у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Світла пам’ять нашому захиснику, — додає «Лиман».

У військовослужбовця залишилися батьки, дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія Горпинченка на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.





















Фото: Яна Гудзь