Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Був прикладом самовідданості на службі: у Кременчуці в останню путь провели сержанта Сергія Горпинченка

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 177

 

До лав Збройних сил України захисник став у квітні 2022 року

Сьогодні, 4 лютого, у стінах Кременчуцького міського палацу культури попрощалися із померлим військовослужбовцем Сергієм Горпинченком. Народився захисник 10 лютого 1992 року у Кременчуці, навчався у загальноосвітній школі № 17, пізніше освіту здобув у Кременчуцькому професійному ліцеї нафтопереробної промисловості.

 

Востаннє попрощатися із Сергієм зібралися багато людей — рідні та знайомі, друзі. Усі прийшли віддати останню шану захисникові та подякувати йому за службу.

Відпустили також на поховання товариша і його бойових побратимів. Один із військовослужбовців погодився сказати кілька слів про Сергія «Горинича», проте не показує свого обличчя та не називає позивного.

— Сергій був прикладом самовідданості до своєї роботи й служби, до своїх побратимів, взірцем любові до своєї родини, друзів та Батьківщини. Ми втратили не просто побратима, а друга і члена нашої маленької батальйонної сім'ї, — розповідає захисник.

 

Хол Міського палацу культури ледь вмістив усіх, хто прийшов віддати останню шану захисникові. Люди зі сльозами на очах відгукуються про Сергія як про добру, щиру та дуже хорошу людину, проте більше розповісти не змогли — втрату товариша усвідомити складно.

До лав Збройних сил України Сергій Горпинченко приєднався 4 квітня 2022 року, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— Служив штаб-сержантом III категорії групи розвідки. Помер захисник 31 січня 2025 року від гострого панкреатиту у Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги. Світла пам’ять нашому захиснику, — додає «Лиман».

 

У військовослужбовця залишилися батьки, дружина та донька. Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Сергія Горпинченка на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.

Фото: Яна Гудзь

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.


0
Автор: Яна Гудзь Фото: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла Прощання поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх