У Полтавській області працюють 4 регіональні офіси «Зроблено в Україні»: один з них у Кременчуці
Сьогодні, 12:45
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Офіси надають консультації з підтримки бізнесу, оформлення грантів і програм кредитування
У Полтавській області функціонують чотири регіональні офіси програми «Зроблено в Україні», які є частиною урядової політики з підтримки вітчизняних виробників. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.
Що пропонують офіси
Фахівці офісів надають:
- Консультації з написання бізнес-планів.
- Допомогу в оформленні документів для участі в державних програмах і грантах.
- Підтримку щодо програм кредитування та пільгових позик.
Основні програми підтримки бізнесу:
- Мікрогранти для створення або розвитку власного бізнесу.
- Гранти для ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей.
- Гранти на розвиток переробних підприємств і модернізацію виробництва.
- Гранти для садівництва, ягідництва та виноградарства.
- Гранти для тепличного господарства.
- Програма «Доступні кредити 5-7-9%».
- Компенсація коштів за купівлю української сільськогосподарської техніки.
- Іпотечна програма «єОселя».
- Програма «Шкільний автобус».
Також офіси надають інформацію про послуги служби зайнятості для малого та мікробізнесу:
- Ваучери на навчання.
- Компенсації за працевлаштування ВПО, безробітних, учасників бойових дій.
- Підтримка облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.
Де знайти офіси «Зроблено в Україні» у Полтавській області
- Полтава: вул. Сінна, 45 | 095 773 29 35
- Кременчук: проїзд Арсенальний, 1 | 067 556 29 68
- Миргород: вул. Гоголя, 94 | 044 244 95 03
- Лубни: вул. Старо-Троїцька, 5 | 044 244 95 01
Нагадаємо, що реалізація політики «Зроблено в Україні» додала до зростання ВВП 0,64%, або понад 88 млрд грн.
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