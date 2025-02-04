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У Полтавській області працюють 4 регіональні офіси «Зроблено в Україні»: один з них у Кременчуці

Сьогодні, 12:45 Переглядів: 83

Офіси надають консультації з підтримки бізнесу, оформлення грантів і програм кредитування

У Полтавській області функціонують чотири регіональні офіси програми «Зроблено в Україні», які є частиною урядової політики з підтримки вітчизняних виробників. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Що пропонують офіси

Фахівці офісів надають:

  • Консультації з написання бізнес-планів.
  • Допомогу в оформленні документів для участі в державних програмах і грантах.
  • Підтримку щодо програм кредитування та пільгових позик.

Основні програми підтримки бізнесу:

  • Мікрогранти для створення або розвитку власного бізнесу.
  • Гранти для ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей.
  • Гранти на розвиток переробних підприємств і модернізацію виробництва.
  • Гранти для садівництва, ягідництва та виноградарства.
  • Гранти для тепличного господарства.
  • Програма «Доступні кредити 5-7-9%».
  • Компенсація коштів за купівлю української сільськогосподарської техніки.
  • Іпотечна програма «єОселя».
  • Програма «Шкільний автобус».

Також офіси надають інформацію про послуги служби зайнятості для малого та мікробізнесу:

  • Ваучери на навчання.
  • Компенсації за працевлаштування ВПО, безробітних, учасників бойових дій.
  • Підтримка облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

Де знайти офіси «Зроблено в Україні» у Полтавській області

  • Полтава: вул. Сінна, 45 | 095 773 29 35
  • Кременчук: проїзд Арсенальний, 1 | 067 556 29 68
  • Миргород: вул. Гоголя, 94 | 044 244 95 03
  • Лубни: вул. Старо-Троїцька, 5 | 044 244 95 01

Нагадаємо, що реалізація політики «Зроблено в Україні» додала до зростання ВВП 0,64%, або понад 88 млрд грн.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Зроблено в Україні
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