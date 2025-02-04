У Полтавській області працюють 4 регіональні офіси «Зроблено в Україні»: один з них у Кременчуці

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Офіси надають консультації з підтримки бізнесу, оформлення грантів і програм кредитування

У Полтавській області функціонують чотири регіональні офіси програми «Зроблено в Україні», які є частиною урядової політики з підтримки вітчизняних виробників. Про це повідомила пресслужба Полтавської облвійськадміністрації.

Що пропонують офіси

Фахівці офісів надають:

Консультації з написання бізнес-планів.

Допомогу в оформленні документів для участі в державних програмах і грантах.

Підтримку щодо програм кредитування та пільгових позик.

Основні програми підтримки бізнесу:

Мікрогранти для створення або розвитку власного бізнесу.

Гранти для ветеранів/ветеранок та членів їхніх сімей.

Гранти на розвиток переробних підприємств і модернізацію виробництва.

Гранти для садівництва, ягідництва та виноградарства.

Гранти для тепличного господарства.

Програма «Доступні кредити 5-7-9%».

Компенсація коштів за купівлю української сільськогосподарської техніки.

Іпотечна програма «єОселя».

Програма «Шкільний автобус».

Також офіси надають інформацію про послуги служби зайнятості для малого та мікробізнесу:

Ваучери на навчання.

Компенсації за працевлаштування ВПО, безробітних, учасників бойових дій.

Підтримка облаштування робочих місць для людей з інвалідністю.

Де знайти офіси «Зроблено в Україні» у Полтавській області

Полтава: вул. Сінна, 45 | 095 773 29 35

вул. Сінна, 45 | 095 773 29 35 Кременчук: проїзд Арсенальний, 1 | 067 556 29 68

проїзд Арсенальний, 1 | 067 556 29 68 Миргород: вул. Гоголя, 94 | 044 244 95 03

вул. Гоголя, 94 | 044 244 95 03 Лубни: вул. Старо-Троїцька, 5 | 044 244 95 01

Нагадаємо, що реалізація політики «Зроблено в Україні» додала до зростання ВВП 0,64%, або понад 88 млрд грн.