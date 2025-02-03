ДТП на трасі М-22 під Кременчуком: нетверезий водій перевернув авто

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Сьогодні, третього лютого, близько 8.00 на трасі М-22 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Daewoo. За даними кременчуцької патрульної поліції, водій перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням, злетів з проїзної частини, де авто перекинулось.

У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Поліціянти відсторонили його від керування транспортом.

На водія склали адміністративні матеріали:

Протокол за ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП.

Протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортом у стані сп’яніння або відмова від проходження огляду.

Нагадаємо, у Кременчуці патрульні зупинили водійку, у якої вміст алкоголю в крові у 8 разів перевищував допустимий рівень.