ДТП на трасі М-22 під Кременчуком: нетверезий водій перевернув авто

Сьогодні, третього лютого, близько 8.00 на трасі М-22 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Daewoo. За даними кременчуцької патрульної поліції, водій перевищив безпечну швидкість, не впорався з керуванням, злетів з проїзної частини, де авто перекинулось.
У водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, однак чоловік відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Поліціянти відсторонили його від керування транспортом.
На водія склали адміністративні матеріали:
Нагадаємо, у Кременчуці патрульні зупинили водійку, у якої вміст алкоголю в крові у 8 разів перевищував допустимий рівень.
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