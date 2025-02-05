Минулого року свої доходи на Полтавщині задекларували 913 мільйонерів — податківці

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Загалом за минулий рік на Полтавщині задекларували понад 6,5 мільярдів гривень доходів

У 2024 році на Полтавщині доходи 913 громадян перевищили 1 мільйон гривень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

— За підсумками деклараційної кампанії 2024 року загальна сума задекларованих доходів становить 6 млрд 707,5 млн гривень, — повідомила очільниця Головного управління ДПС у Полтавській області Алла Рябкова.

За минулий рік сума податку в держбюджеті на задекларовані доходи громадян склала 45,0 мільйонів гривень. А загальний податок на військовий збір із доходів — 5,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, станом на жовтень 2024 року на Полтавщині свої доходи задекларували 845 мільйонерів.