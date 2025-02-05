Загалом за минулий рік на Полтавщині задекларували понад 6,5 мільярдів гривень доходів
У 2024 році на Полтавщині доходи 913 громадян перевищили 1 мільйон гривень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.
За минулий рік сума податку в держбюджеті на задекларовані доходи громадян склала 45,0 мільйонів гривень. А загальний податок на військовий збір із доходів — 5,8 мільйона гривень.
Нагадаємо, станом на жовтень 2024 року на Полтавщині свої доходи задекларували 845 мільйонерів.
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