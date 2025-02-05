Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Гроші, Полтавщина

Минулого року свої доходи на Полтавщині задекларували 913 мільйонерів — податківці

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 362 Коментарів: 1

 

Загалом за минулий рік на Полтавщині задекларували понад 6,5 мільярдів гривень доходів

У 2024 році на Полтавщині доходи 913 громадян перевищили 1 мільйон гривень. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області.

— За підсумками деклараційної кампанії 2024 року загальна сума задекларованих доходів становить 6 млрд 707,5 млн гривень, — повідомила очільниця Головного управління ДПС у Полтавській області Алла Рябкова.

За минулий рік сума податку в держбюджеті на задекларовані доходи громадян склала 45,0 мільйонів гривень. А загальний податок на військовий збір із доходів — 5,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, станом на жовтень 2024 року на Полтавщині свої доходи задекларували 845 мільйонерів.

ПО ТЕМІ:

Віталій Малецький задекларував понад 1,1 млн грн зарплати за 2023 рік

Керівник Полтавського БЕБ задекларував понад 6 млн доларів готівкою, літак і зброю

Менше ніж за рік депутат Бокован та його дружина заробили понад 11 мільйонів гривень: як він це прокоментував

Полтавську суддю, яка задекларувала понад мільйон гривень зарплатні, відправили у відставку

Котедж на березі Дніпра, дохід у понад 10 млн грн. Що задекларував нардеп від Кременчука Юрій Шаповалов

Директор кременчуцького комунального телебачення отримав річну зарплату у понад 1,1 млн грн


0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: tsn.ua
Теги: мільйон мільйонер декларації податкова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 936
1
zzzzzz:
Сьогодні, 11:50

І звісно перерахували 5 відсотків військовим


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх