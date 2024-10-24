На Полтавщині 845 мільйонерів задекларували свої доходи

Загальна сума задекларованих доходів — понад 4 млрд
Мільйонні доходи задекларували 845 жителів Полтавщини, повідомили
у Головному управлінні ДПС у Полтавській області.
За повідомленням очільниці Головного управління ДПС у Полтавській області Алли Рябкової, загальна сума задекларованих доходів становить 4 млрд 437,5 млн гривень.
Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету складає 44,7 млн гривень. Задекларована сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету становить 5,7 млн гривень.
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