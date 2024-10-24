Судитимуть жінку, яка організувала казино в кафе у Оржиці

Сьогодні, 16:12 Переглядів: 216

Полтавська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо жительки Лубенського району, яку звинувачують у незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор (ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України). Про це повідомила пресслужба прокуратури.

За даними слідства, жінка організувала роботу зали гральних автоматів у селищі Оржиця в приміщенні місцевого кафе, не маючи відповідної ліцензії. Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та гроші. Орієнтовна вартість вилученого становить 70 тис. грн.

Наразі матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду.



