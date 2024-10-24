Кременчуцькі депутати так і не визначалися, хто має платити за новий тепловий лічильник у багатоповерхівці, якщо старий вкрали

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 99

У Кременчуці в багатоповерховому будинку на вулиці Володимира Великого, 68-а нещодавно вкрали тепловий лічильник. І обласне КП «Полтаватеплоенерго», яка надає послуги з опалення цього будинку та більшої частини Кременчука, запропонувала мешканцям будинку зібрати кошти для придбання нового лічильника. Інакше їм доведеться платити за опалення за середніми нормами споживання, тобто значно більше.

Про цю ситуацію на черговій сесії Кременчуцької міської ради розповів депутат, обраний від цього округу, Олександр Роженко.

Він звернувся до міського голови щодо розв’язання цього питання та запропонував зобов’язати кременчуцьке комунальне підприємство «Теплоенерго» поставити новий лічильник до початку опалювального сезону, не чекаючи компенсації від КП «Полтаватеплоенерго», щоб мешканцям не довелося переплачувати за опалення. Та виділити для цього кошти з міського бюджету.

Втім ця пропозиція не знайшла повної підтримки серед депутатів й вони виклали свої аргументи з цього приводу. А ще під час обговорення виявилося, що випадки з крадіжками теплових лічильників у Кременчуці не поодинокі — їх зафіксовано близько десятка. Зокрема, у багатоповерхівці на вулиці Чумацький шлях, 1.

Під час обговорення міський голова Кременчука Віталій Малецький наполягав на тому, що мешканці будинку мають відповідати за збереження сумісної власності у багатоповерхівках, навіть якщо там не створено ОСББ.

— Має бути відповідальність мешканців за житловий фонд. Чому все місто має скидатися, щоб відновити лічильник у цьому будинку? - запитав мер.

Його підтримав депутат міської ради Микола Бокован, який навів приклад, що дана ситуація схожа на таку, якби до міської ради прийшов власник приватного будинку та попросив купити йому новий лічильник через те, що хтось у нього вкрав старий.

— Чим відрізняється приватний будинок від багатоповерхівки? Це радянські підходи… Має бути відповідальність мешканців за збереження спільного майна. Вони самі обирають керуючу компанію, можуть створити ОСББ. До того, у керуючої компанії немає послуги щодо охорони спільного майна будинків, — звернувся він до свого колеги.

Втім, Олександр Роженко не погодився з цими доводами й наполягав на відповідальності керуючих компаній та компаній-надавачів послуг.

— Ви вважаєте, що мешканці мають охороняти загальнобудинкові лічильники? Але ж є керуюча компанія. І у 90% будинків теплопункти у підвалах, де знаходяться лічильники, закриті, а доступ до них є лише в обслуговуючих компаній, - зауважив Олександр Роженко у відповідь на слова мера.

Свого колегу по фракції підтримав Олександр Плескун, який нагадав, що підвали багатоповерхівок, які не створили ОСББ, знаходяться на балансі КГЖЕП «Автозаводське». Він додав, що такі випадки крадіжок трапляються, і у Кременчуці потрібно встановити чіткий порядок, хто і за що відповідає, зокрема й у плані збереження такого обладнання, як теплові лічильники.

У ході обговорення питання міський голова запросив на засідання сесії директора КП «Теплоенерго» Руслана Радченко, щоб той пояснив, як він бачить розв'язання цієї проблеми.

Керівник комунального підприємства розповів депутатам, що по всім випадкам крадіжок теплових лічильників були написані заяви до поліції. А щоб відновити лічильник у будинку на вулиці Володимира Великого, 68-а потрібно укласти додатковий договір з КП «Полтаватеплоенерго» щодо відшкодування витрачених на лічильник коштів. А цього робити обласне комунальне підприємство не хоче.

— Яке ваше бачення, як вийти з цієї ситуації? Чи можна це зробити без додаткової угоди? Я не можу на вас давити, але знайдіть вихід, — резюмував його виступ Віталій Малецький.

Під час обговорення депутати висловлювали пропозиції, щоб мешканці оплачували керуючим компаніям додаткову послугу за охорону спільного майна, якщо хочуть, щоб вони відповідали за його збереження.

А заступник міського голови — директор департаменту ЖКГ Іван Москалик розповів історію, як під час опалювального сезону в одній з багатоповерхівок міста викрали тепловий лічильник і встановили замість нього перемичку. Будинок опалювався і факт крадіжки виявився лише під час зняття показників лічильників.

— Поліція знайшла крадіїв за тим, як професійно вони все це зробили. Ними виявилися колишні працівники комунального підприємства, — сказав Іван Москалик.

Міський голова порадив Олександру Роженку написати депутатське звернення та пообіцяв допомогти якось розв’язувати це питання, зауваживши, що діятиме у межах законодавчих вимог та своїх повноважень.

Отже, остаточно питання щодо цього будинку поки не вирішено, як і загалом ця проблема у місті.

Нагадаємо, сьогодні на сесії Кременчуцької міської ради депутати ухвалили звернення на адресу Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України та його регіонального підрозділу щодо ремонту в межах Кременчуцького району національної автомобільної дороги М-08 Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя, яка проходить через Кременчук.

Також на сесії було ухвалено меморандум про залучення Кременчуцької міської територіальної громади до національного проєкту — експериментальної Єдиної платформи житлово-комунальних послуг.