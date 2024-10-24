Поліція Полтавщини розшукує 58-річного Вадима Райгородського з Кременчука, який пішов з дому ще 14 жовтня.
Прикмети розшукуваного: на вигляд 55-60 років, зріст приблизно 170 см, худорлявої статури, волосся світле.
Тих, кому відома інформація про безвісти зниклого, що допоможе пришвидшити пошуки, поліція просить повідомити Кременчуцьке райуправління за телефонами:
+380 (99) 793 35 04,
+380 (98) 739 26 30
або 102.
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