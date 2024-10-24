Поліція Полтавщини розшукує 58-річного Вадима Райгородського з Кременчука

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 145

Рідні нічого не чули від нього 10 днів

Поліція Полтавщини розшукує 58-річного Вадима Райгородського з Кременчука, який пішов з дому ще 14 жовтня. Прикмети розшукуваного: на вигляд 55-60 років, зріст приблизно 170 см, худорлявої статури, волосся світле. Тих, кому відома інформація про безвісти зниклого, що допоможе пришвидшити пошуки, поліція просить повідомити Кременчуцьке райуправління за телефонами: +380 (99) 793 35 04, +380 (98) 739 26 30 або 102. ПО ТЕМІ:

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