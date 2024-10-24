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Кременчуцькі волонетри передали екстрактори для видалення уламків на донецький напрямок

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 4

Оновлені екстрактори значно знижують рівень травматизації пацієнта

Магнітні пристрої для видалення уламків з тіла без хірургічного втручання відіграють важливу роль у сучасній медицині. Особливо їх цінують бойові медики, які щодень стикаються з пораненнями від уламків.

Кременчуцький волонтер Олег Биков разом зі своєю командою передали оновлену версію магнітних екстракторів для видалення уламків: Едельвейс № 52, Буцефал, Білі Янголи медикам 24 ОМБр імені короля Данила.

Військові подякували кременчужанам за допомогу.

— Життя людини — неповторне, унікальне, безцінне! Нагадую, що ми передаємо екстрактори для видалення уламків лікарям безкоштовно. Телефон: (067-97) 1-60-06. Звертайтеся! — підкреслює Олег Биков.
Волонтерський штаб оборони Кременчука 
карта привату: 5457082255010790
Монобанк: 5375411411871770
PayPal bulloleg1983@gmail.com
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Автор: Мирослава Українська
Теги: 24 ОМБР Олег Биков екстрактори едельвейс52 буцефал волонтери
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