Кременчуцькі волонетри передали екстрактори для видалення уламків на донецький напрямок

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 4

Магнітні пристрої для видалення уламків з тіла без хірургічного втручання відіграють важливу роль у сучасній медицині. Особливо їх цінують бойові медики, які щодень стикаються з пораненнями від уламків.

Кременчуцький волонтер Олег Биков разом зі своєю командою передали оновлену версію магнітних екстракторів для видалення уламків: Едельвейс № 52, Буцефал, Білі Янголи медикам 24 ОМБр імені короля Данила.

Військові подякували кременчужанам за допомогу.

— Життя людини — неповторне, унікальне, безцінне! Нагадую, що ми передаємо екстрактори для видалення уламків лікарям безкоштовно. Телефон: (067-97) 1-60-06. Звертайтеся! — підкреслює Олег Биков.