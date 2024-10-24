Кременчуцькі волонетри передали екстрактори для видалення уламків на донецький напрямок

Магнітні пристрої для видалення уламків з тіла без хірургічного втручання відіграють важливу роль у сучасній медицині. Особливо їх цінують бойові медики, які щодень стикаються з пораненнями від уламків.
Кременчуцький волонтер Олег Биков разом зі своєю командою передали оновлену версію магнітних екстракторів для видалення уламків: Едельвейс № 52, Буцефал, Білі Янголи медикам 24 ОМБр імені короля Данила.
Військові подякували кременчужанам за допомогу.
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.