Сміття біля закладу, питання з податками, пошкоджене панно: у Кременчуці прокоментували діяльність ресторану «Той самий Баранчик»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 582

Під час обговорення діяльності літнього майданчика, у виконкому виникли питання і скарги щодо роботи ресторану загалом

Кременчуцький виконавчий комітет зняв з розгляду проєкт рішення, що стосується діяльності ресторану «Той самий Баранчик». Заклад вирішив працювати сезонно і відмовитися від розміщення літнього майданчика, який працюватиме до 31 жовтня. Під час обговорення цього питання у виконкому виникли питання і скарги щодо роботи ресторану загалом. Про це стало відомо під час засідання виконкому 24 жовтня.

— Сміття біля себе не прибирає. Я Кравченку (заступник міського голови Дмитро Кравченко — ред.) постійно скидаю, що там бур’ян по коліна. Ви ж бачили, як «Той самий Баранчик» знищив панно, — сказав міський голова Віталій Малецький.

Малецький додав, що «податки не платяться і благоустрій не виконується». Влада виступає за те, щоб ресторан звільнив ділянку. Також пролунала пропозиція виставити ділянку на аукціон у разі, якщо вона знаходиться не в межах їх приватної власності. Рішення також зняли через формулювання проєкту, адже, за словами Малецького, виконком «ніколи не приймав про втрату чинності рішення по підставі, що об’єкт відмовляється від виконання взятих на себе зобов’язань».

Надалі у питанні мають розібратись, повідомили під час засідання.

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