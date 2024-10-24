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Де у п'ятницю у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 240

 Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 25 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • с. Потоки
  • с. Мала Кохнівка.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Давида Кострова, 4-47/11, 74-116
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38-20/33
  • вул. Рєпіна, 9/28-86
  • вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • вул. Виноградна, 15-56
  • вул. В. Івасюка, 31-86/46
  • пров. І. Приходька, 3-24
  • вул. І. Франка, 4-40
  • пров. Крюківський, 4-12
  • вул. Насосна, 2/25-100
  • пров. Насосний, 3-22
  • вул. М. Березовського, 7-45
  • пров. М. Савченка, 3-8
  • вул. Республіканська, 1-107
  • вул. Тупикова, 3-10
  • пров. К. Ушинського, 1-14
  • пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
  • вул. Х. Алчевської, 2
  • пров. Художній, 2-15
  • вул. Художня, 28-57/2.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Господарська, 1-38
  • пров. Господарський, 5-10А
  • вул. Максима Кривоноса, 41/2-75А
  • пров. Ударний, 3А, 5
  • вул. Щаслива, 33
  • вул. Івана Багряного, 3-21
  • вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
  • пров. Шосейний, 8, 10
  • вул. Бажана, 2, 14, 17
  • туп. Бажана, 2-14
  • вул. Івана Нагнибіди, 1-64
  • вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 26, 28, 1-41
  • вул. Кобзарська, 2-21/15
  • вул. Миколи Міхновського, 1-57
  • пров. Правди, 1А-19
  • вул. Ракетна, 1-18, 9
  • пров. Фізкультурний, 1
  • вул. Хімічна, 2Б-83, 1/2
  • туп. 10-й Хорольський, 4-11
  • туп. 7-й Хорольський, 9А-34
  • туп. 8-й Хорольський, 3-8
  • туп. 9-й Хорольський, 9-14
  • вул. Хорольська, 150/7-209/6
  • пров. Антіна Кущинського, 4-8
  • пров. Бондарський, 4-26
  • пров. Бригадирський, 3-19
  • пров. Кар'єрний, 1/4-23
  • пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
  • пров. Миргородський, 2-11
  • вул. Переяславська, 108, 116/48
  • туп. 1-й Хорольський, 5-18
  • туп. 2-й Хорольський, 9-20
  • туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
  • туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
  • туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
  • туп. 6-й Хорольський, 3-8
  • туп. 7-й Хорольський, 2-36
  • вул. Рудникова, 1-70/16
  • вул. Хорольська, 98/4-177
  • пров. Арсенальний, 13-62
  • пр. Арсенальний, 1-24/35, 2
  • вул. Героїв Маріуполя, 9-29
  • вул. Червона Гірка, 23
  • просп. Свободи, 26/41, 52
  • вул. Чередницька, 56
  • пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8
  • вул. Гранітна, 5
  • пров. Захисний, 3-15
  • туп. Козачий, 3-10/29
  • пров. Сорочинський, 2-15
  • пров. Стрілецький, 9-18
  • пров. Фабричний, 3-13/1
  • вул. Хорольська, 64-117
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської, 3, 4, 6, 8, 10, 12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Гайдамацька, 80
  • пров. Гарматний, 3-22
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • пров. Криворізький, 2/2-18
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • пр. Ополченський, 6-14
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • вул. Богдана Хмельницького, 24
  • вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
  • вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21, 50/11-73
  • вул. Недогарська, 3
  • вул. Нова, 2/1-14/16
  • пров. Черкаський, 3-16
  • пров. Олександра Герцена, 3-9Б
  • вул. Дмитра Демидюка, 7-28
  • вул. Махоркова, 9/1-24А
  • пров. Прорізний, 28/30, 30
  • вул. Київська, 65Б
  • вул. Андрія Ізюмова, 23-46
  • пр. Андрія Ізюмова, 19-25
  • вул. Василя Симоненка, 1-56
  • вул. Газопровідна, 4-30
  • туп. Газопровідний, 1-11
  • туп. Глобинський, 16-41А
  • туп. Данила Апостола, 1/25-12
  • вул. Кропивницького, 1-66/2
  • пров. Кропивницького, 1-14.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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