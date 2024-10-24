Де у п'ятницю у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 25 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
- с. Потоки
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 18.00
- вул. Давида Кострова, 4-47/11, 74-116
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38-20/33
- вул. Рєпіна, 9/28-86
- вул. Антона Чехова, 1/13-35/9
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- вул. Виноградна, 15-56
- вул. В. Івасюка, 31-86/46
- пров. І. Приходька, 3-24
- вул. І. Франка, 4-40
- пров. Крюківський, 4-12
- вул. Насосна, 2/25-100
- пров. Насосний, 3-22
- вул. М. Березовського, 7-45
- пров. М. Савченка, 3-8
- вул. Республіканська, 1-107
- вул. Тупикова, 3-10
- пров. К. Ушинського, 1-14
- пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7
- вул. Х. Алчевської, 2
- пров. Художній, 2-15
- вул. Художня, 28-57/2.
З 8.00 до 17.00
- вул. Господарська, 1-38
- пров. Господарський, 5-10А
- вул. Максима Кривоноса, 41/2-75А
- пров. Ударний, 3А, 5
- вул. Щаслива, 33
- вул. Івана Багряного, 3-21
- вул. Льва Орнштейна, 1/7-8
- пров. Шосейний, 8, 10
- вул. Бажана, 2, 14, 17
- туп. Бажана, 2-14
- вул. Івана Нагнибіди, 1-64
- вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 26, 28, 1-41
- вул. Кобзарська, 2-21/15
- вул. Миколи Міхновського, 1-57
- пров. Правди, 1А-19
- вул. Ракетна, 1-18, 9
- пров. Фізкультурний, 1
- вул. Хімічна, 2Б-83, 1/2
- туп. 10-й Хорольський, 4-11
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34
- туп. 8-й Хорольський, 3-8
- туп. 9-й Хорольський, 9-14
- вул. Хорольська, 150/7-209/6
- пров. Антіна Кущинського, 4-8
- пров. Бондарський, 4-26
- пров. Бригадирський, 3-19
- пров. Кар'єрний, 1/4-23
- пров. Козачий, 2/7-23, 24-34
- пров. Миргородський, 2-11
- вул. Переяславська, 108, 116/48
- туп. 1-й Хорольський, 5-18
- туп. 2-й Хорольський, 9-20
- туп. 3-й Хорольський, 9-13/15
- туп. 4-й Хорольський, 3-8/17
- туп. 5-й Хорольський, 9-14/21
- туп. 6-й Хорольський, 3-8
- туп. 7-й Хорольський, 2-36
- вул. Рудникова, 1-70/16
- вул. Хорольська, 98/4-177
- пров. Арсенальний, 13-62
- пр. Арсенальний, 1-24/35, 2
- вул. Героїв Маріуполя, 9-29
- вул. Червона Гірка, 23
- просп. Свободи, 26/41, 52
- вул. Чередницька, 56
- пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8
- вул. Гранітна, 5
- пров. Захисний, 3-15
- туп. Козачий, 3-10/29
- пров. Сорочинський, 2-15
- пров. Стрілецький, 9-18
- пров. Фабричний, 3-13/1
- вул. Хорольська, 64-117
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3, 4, 6, 8, 10, 12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Гайдамацька, 80
- пров. Гарматний, 3-22
- пров. Калиновий, 3-9А
- пров. Криворізький, 2/2-18
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- пр. Ополченський, 6-14
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- вул. Богдана Хмельницького, 24
- вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21, 50/11-73
- вул. Недогарська, 3
- вул. Нова, 2/1-14/16
- пров. Черкаський, 3-16
- пров. Олександра Герцена, 3-9Б
- вул. Дмитра Демидюка, 7-28
- вул. Махоркова, 9/1-24А
- пров. Прорізний, 28/30, 30
- вул. Київська, 65Б
- вул. Андрія Ізюмова, 23-46
- пр. Андрія Ізюмова, 19-25
- вул. Василя Симоненка, 1-56
- вул. Газопровідна, 4-30
- туп. Газопровідний, 1-11
- туп. Глобинський, 16-41А
- туп. Данила Апостола, 1/25-12
- вул. Кропивницького, 1-66/2
- пров. Кропивницького, 1-14.
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