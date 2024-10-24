Де у п'ятницю у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 25 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Потоки

с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 18.00 вул. Давида Кострова, 4-47/11, 74-116

вул. Івана Багряного, 31/16

вул. Івана Дзюби, 2/3

вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31

вул. Паризька, 16/38-20/33

вул. Рєпіна, 9/28-86

вул. Антона Чехова, 1/13-35/9

пров. Антона Чехова, 3-7/26

вул. Виноградна, 15-56

вул. В. Івасюка, 31-86/46

пров. І. Приходька, 3-24

вул. І. Франка, 4-40

пров. Крюківський, 4-12

вул. Насосна, 2/25-100

пров. Насосний, 3-22

вул. М. Березовського, 7-45

пров. М. Савченка, 3-8

вул. Республіканська, 1-107

вул. Тупикова, 3-10

пров. К. Ушинського, 1-14

пров. Ф. Мазуленка, 2/7-7

вул. Х. Алчевської, 2

пров. Художній, 2-15

вул. Художня, 28-57/2. З 8.00 до 17.00 вул. Господарська, 1-38

пров. Господарський, 5-10А

вул. Максима Кривоноса, 41/2-75А

пров. Ударний, 3А, 5

вул. Щаслива, 33

вул. Івана Багряного, 3-21

вул. Льва Орнштейна, 1/7-8

пров. Шосейний, 8, 10

вул. Бажана, 2, 14, 17

туп. Бажана, 2-14

вул. Івана Нагнибіди, 1-64

вул. Ігоря Сікорського, 8/59, 26, 28, 1-41

вул. Кобзарська, 2-21/15

вул. Миколи Міхновського, 1-57

пров. Правди, 1А-19

вул. Ракетна, 1-18, 9

пров. Фізкультурний, 1

вул. Хімічна, 2Б-83, 1/2

туп. 10-й Хорольський, 4-11

туп. 7-й Хорольський, 9А-34

туп. 8-й Хорольський, 3-8

туп. 9-й Хорольський, 9-14

вул. Хорольська, 150/7-209/6

пров. Антіна Кущинського, 4-8

пров. Бондарський, 4-26

пров. Бригадирський, 3-19

пров. Кар'єрний, 1/4-23

пров. Козачий, 2/7-23, 24-34

пров. Миргородський, 2-11

вул. Переяславська, 108, 116/48

туп. 1-й Хорольський, 5-18

туп. 2-й Хорольський, 9-20

туп. 3-й Хорольський, 9-13/15

туп. 4-й Хорольський, 3-8/17

туп. 5-й Хорольський, 9-14/21

туп. 6-й Хорольський, 3-8

туп. 7-й Хорольський, 2-36

вул. Рудникова, 1-70/16

вул. Хорольська, 98/4-177

пров. Арсенальний, 13-62

пр. Арсенальний, 1-24/35, 2

вул. Героїв Маріуполя, 9-29

вул. Червона Гірка, 23

просп. Свободи, 26/41, 52

вул. Чередницька, 56

пров. Чередницький, 5, 6, 7, 8

вул. Гранітна, 5

пров. Захисний, 3-15

туп. Козачий, 3-10/29

пров. Сорочинський, 2-15

пров. Стрілецький, 9-18

пров. Фабричний, 3-13/1

вул. Хорольська, 64-117

вул. Вільної України, 29-60

вул. Ольги Кобилянської, 3, 4, 6, 8, 10, 12/17

вул. Романа Шухевича, 30, 31

вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Гайдамацька, 80

пров. Гарматний, 3-22

пров. Калиновий, 3-9А

пров. Криворізький, 2/2-18

вул. Народних Ополченців, 1-46

пр. Ополченський, 6-14

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

вул. Богдана Хмельницького, 24

вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8

вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21, 50/11-73

вул. Недогарська, 3

вул. Нова, 2/1-14/16

пров. Черкаський, 3-16

пров. Олександра Герцена, 3-9Б

вул. Дмитра Демидюка, 7-28

вул. Махоркова, 9/1-24А

пров. Прорізний, 28/30, 30

вул. Київська, 65Б

вул. Андрія Ізюмова, 23-46

пр. Андрія Ізюмова, 19-25

вул. Василя Симоненка, 1-56

вул. Газопровідна, 4-30

туп. Газопровідний, 1-11

туп. Глобинський, 16-41А

туп. Данила Апостола, 1/25-12

вул. Кропивницького, 1-66/2

пров. Кропивницького, 1-14.

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