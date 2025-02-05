Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук

Святиню отримали військові 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади

Сьогодні, 11:03 Переглядів: 276

Митрополит Епіфаній передав антимінс 107 реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді для звершення богослужінь. Святиня дозволяє здійснювати літургії навіть у польових умовах, підкреслюючи єдність з Церквою

107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада отримала святиню — антимінс від Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Про це повідомляла пресслужба військової частини з Кременчука.  

Антимінс для звершення всіх свячень і Богослужінь надали на постійне священнодійство 107 реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді. На прохання військового капелана Владислава Галати антимінс видав Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України Епіфаній.

— Молімося за наших воїнів, щоб вони відчували силу нашої молитви. Коли ми є всі єдині, то Бог є з нами, адже всі бажаємо захистити нашу землю від ворога. Нехай Господь береже наше воїнство, — зазначив капелан 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Владислав Галата.

Довідково з історії церкви.  Антимінс — велика святиня, це посвячена хустина із зашитою частинкою мощів святих на престолі в православних церквах. На антимінсі звершується під час св. Літургії таїнство Євхаристії. Без антимінса не можна служити св. Літургії.

Ця традиція Церкви походить ще від дуже давніх часів раннього християнства, коли християни молилися в катакомбах. Антимінси з’явилися тоді, коли стало потрібно правити Літургію поза храмом, у похідних умовах. Престол доводилося заміняти переносним столиком або просто дошками. Освячений антимінс з мощами у такому разі заміняв собою Престол, звідси й походить його назва. Оскільки правила вимагають обов’язкової наявності мощей на місці Літургії (ще з давньохристиянських часів, коли Богослужіння відбувалися на гробах мучеників), їх зашивають в антимінс.

Антимінс дає можливість священнику звершувати всі церковні служби й літургії навіть в польових умовах і на передових позиціях під час виконання особовим складом бойових завдань, а також є символом внутрішньоцерковної єдності та дозволом архиєрея священнодіяти у цьому храмі.

Варто відзначити, що каплиця святого Архистратига Михаїла, яка розташована на території 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, при наявності в ній антимінсу — набуває статусу храму.

ПО ТЕМІ:

Іпотерапія: як коні допомагають військовим 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади під час реабілітації
Військовий 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Іван Молдован випустив книгу «Подорож до супергероїв»
Зеленський урочисто нагородив 107 реактивну артилерійську «Кременчуцьку» бригаду відзнакою «За мужність та відвагу»

0
Автор: Телеграф
Теги: 107 бригада храм церква
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх