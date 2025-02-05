Святиню отримали військові 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади

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Митрополит Епіфаній передав антимінс 107 реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді для звершення богослужінь. Святиня дозволяє здійснювати літургії навіть у польових умовах, підкреслюючи єдність з Церквою

107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада отримала святиню — антимінс від Митрополита Київського і всієї України Епіфанія. Про це повідомляла пресслужба військової частини з Кременчука.

Антимінс для звершення всіх свячень і Богослужінь надали на постійне священнодійство 107 реактивній артилерійській Кременчуцькій бригаді. На прохання військового капелана Владислава Галати антимінс видав Митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України Епіфаній.

— Молімося за наших воїнів, щоб вони відчували силу нашої молитви. Коли ми є всі єдині, то Бог є з нами, адже всі бажаємо захистити нашу землю від ворога. Нехай Господь береже наше воїнство, — зазначив капелан 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Владислав Галата.

Довідково з історії церкви. Антимінс — велика святиня, це посвячена хустина із зашитою частинкою мощів святих на престолі в православних церквах. На антимінсі звершується під час св. Літургії таїнство Євхаристії. Без антимінса не можна служити св. Літургії.

Ця традиція Церкви походить ще від дуже давніх часів раннього християнства, коли християни молилися в катакомбах. Антимінси з’явилися тоді, коли стало потрібно правити Літургію поза храмом, у похідних умовах. Престол доводилося заміняти переносним столиком або просто дошками. Освячений антимінс з мощами у такому разі заміняв собою Престол, звідси й походить його назва. Оскільки правила вимагають обов’язкової наявності мощей на місці Літургії (ще з давньохристиянських часів, коли Богослужіння відбувалися на гробах мучеників), їх зашивають в антимінс.

Антимінс дає можливість священнику звершувати всі церковні служби й літургії навіть в польових умовах і на передових позиціях під час виконання особовим складом бойових завдань, а також є символом внутрішньоцерковної єдності та дозволом архиєрея священнодіяти у цьому храмі.

Варто відзначити, що каплиця святого Архистратига Михаїла, яка розташована на території 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, при наявності в ній антимінсу — набуває статусу храму.