Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Україна, Світ

Січень 2025 року став найтеплішим місяцем на планеті за всю історію спостережень

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 134

 

Минулий місяць став вісімнадцятим поспіль, коли температури перевищували доіндустріальні показники більш як на 1.5°C, і це спантеличує учених

Наша планета нагрівається все більше — вчені фіксують нові температурні рекорди та висловлюють тривогу.

Січень 2025 року визнаний найтеплішим місяцем за всю історію спостережень, хоча вчені очікували, що він буде трохи прохолоднішим за січень 2024 року через завершення Ель-Ніньйо на Ла-Нінья — природної погодної моделі у Тихому океані.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані Європейського кліматичного агентства Copernicus. У проміжній доповіді агентство повідомило, що січень 2025 року продовжив рекорди попередніх двох років — середня температура складала 13,23°C, що на 1,75°C більше за показники доіндустріальної доби. 

Січень 2025 року став вісімнадцятим поспіль місяцем, коли температури перевищували доіндустріальні показники більш як на 1,5°C. 

Як пише видання, дані експертів вказують на те, що минулий місяць побив рекорд січня 2024 року майже на 0,1°C. Основними причинами потепління, на думку вчених, є антропогенні викиди газів, що нагрівають планету — переважно спалювання викопного палива.

Нагадаємо, учора ми писали, що січень на Полтавщині став найтеплішим за весь період спостережень синоптиків. Середня місячна температура повітря склала 1.7-2.2° тепла та перевищила норму на 5-6°C.

На початку січня на Полтавщині зафіксували аномально теплу погоду — температура сягнула квітневих показників. А у грудні через аномально теплу погоду у Кременчуці розквітли троянди.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: клімат потепління погода
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх