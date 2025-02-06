Січень 2025 року став найтеплішим місяцем на планеті за всю історію спостережень

Сьогодні, 14:28 Переглядів: 134

Минулий місяць став вісімнадцятим поспіль, коли температури перевищували доіндустріальні показники більш як на 1.5°C, і це спантеличує учених

Наша планета нагрівається все більше — вчені фіксують нові температурні рекорди та висловлюють тривогу.

Січень 2025 року визнаний найтеплішим місяцем за всю історію спостережень, хоча вчені очікували, що він буде трохи прохолоднішим за січень 2024 року через завершення Ель-Ніньйо на Ла-Нінья — природної погодної моделі у Тихому океані.

Про це повідомляє AFP з посиланням на дані Європейського кліматичного агентства Copernicus. У проміжній доповіді агентство повідомило, що січень 2025 року продовжив рекорди попередніх двох років — середня температура складала 13,23°C, що на 1,75°C більше за показники доіндустріальної доби.

Січень 2025 року став вісімнадцятим поспіль місяцем, коли температури перевищували доіндустріальні показники більш як на 1,5°C.

Як пише видання, дані експертів вказують на те, що минулий місяць побив рекорд січня 2024 року майже на 0,1°C. Основними причинами потепління, на думку вчених, є антропогенні викиди газів, що нагрівають планету — переважно спалювання викопного палива.

Нагадаємо, учора ми писали, що січень на Полтавщині став найтеплішим за весь період спостережень синоптиків. Середня місячна температура повітря склала 1.7-2.2° тепла та перевищила норму на 5-6°C.

На початку січня на Полтавщині зафіксували аномально теплу погоду — температура сягнула квітневих показників. А у грудні через аномально теплу погоду у Кременчуці розквітли троянди.