За два дні шахраї видурили у чотирьох жителів Миргородського району майже 200 тисяч гривень

Сьогодні, 14:24 Переглядів: 199

Лише за останні два дні четверо жителів Миргородського району втратили майже 200 тисяч гривень через дії шахраїв. Троє з них стали жертвами аферистів під час замовлення товарів в Інтернеті чи їх продажу, а також під час оформлення послуг. Ще один потерпілий довірився псевдобанкірам, які ошукали його на майже 30 тисяч гривень. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Слідчі поліції вже відкрили кримінальні провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Поліціянти працюють над встановленням зловмисників.

Правоохоронці дають поради, як уберегтися від шахраїв:

Не повідомляйте особисті дані. Нікому і ніколи не розголошуйте ПІН-код, номер і термін дії вашої банківської картки, а також CVV-код (три цифри на звороті картки).

Перевіряйте інформацію. Якщо вам надходять повідомлення від родичів чи знайомих із проханням терміново переказати гроші на лікування чи погашення боргів, не поспішайте виконувати прохання. Обов’язково зателефонуйте цій людині або тому, хто може підтвердити інформацію.

Будьте обережні з передоплатою. Купуючи товари онлайн, вносьте передоплату лише перевіреним продавцям або офіційним інтернет-магазинам. Якщо ви контактуєте з продавцем вперше, обирайте оплату після отримання та перевірки товару.

Не зволікайте з повідомленням про злочин. Якщо ви стали жертвою шахраїв, негайно телефонуйте до поліції за номером «102».

— Пам’ятайте: уважність та обережність — ваші головні союзники у боротьбі з шахрайством, — нагадують в поліції.

Нагадаємо, у січні ми писали, як на Полтавщині шахраї видурили у жителів Полтавщини понад 90 тисяч гривень.

Нещодавно кіберполіція Полтавщини викрила чотирьох шахраїв, які зламували акаунти в соцмережах та виманювали гроші.