СБУ та Нацполіція затримали агентку РФ, яка встановила вибухівку біля оселі ветерана війни

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 330

Зловмисницею виявилась 38-річна безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах

Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Харкові агентку спецслужб РФ, яка вчинила теракт наприкінці січня. Зрадниця допомогла окупантам підірвати вибухівку біля приватного будинку ветерана ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для конспірації агентка носила перуки, а після теракту намагалася знищити весь одяг, в якому вона була під час підготовки вибуху. Однак їй це не допомогло. Контррозвідка СБУ «по гарячих слідах» затримала терористку в її квартирі.

Зловмисницею виявилась 38-річна місцева безробітна, яку російські спецслужби дистанційно завербували після її антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах.

Жінка отримала від свого російського куратора інструкцію: забрати зі схрону саморобний вибуховий пристрій та закласти його у закопаній автомобільній шині поблизу будинку військового. Крім того, вона встановила напроти його подвір’я замаскований мобільний телефон.

Через віддалений доступ до цього гаджета росіяни відслідковували пересування жертви та дистанційно активували саморобний вибуховий пристрій.

Під час обшуків у затриманої агентки вилучили мобільний телефон з анонімним чатом у месенджері, де вона листувалась зі своїм російським куратором.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до тяжких наслідків). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щоб протидіяти вербуванню громадян, СБУ запустила офіційний чат-бот у телеграмі «Спали» ФСБешника». На нього, як і на «гарячу лінію» Служби безпеки, можна повідомляти про підозрілі контакти з боку спецслужб РФ. Станом на сьогодні до чат-боту вже надійшло майже 2,3 тисячі повідомлень про спроби вербування!

Стало відомо про запланований теракт — повідом на гарячу лінію СБУ за номером 0-800-501-482, або напиши про це у чат-боті, — закликають правоохоронці.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що російські спецслужби стали використовувати завербованих агентів в якості камікадзе та підривають їх «втемну», аби ліквідувати свідків свого злочину та ускладнити пошук їх спільників.

Учора «Кременчуцький Телеграф» писав про обставини вербування спецслужбами РФ агента, якого вони ж і підірвали в будівлі ТЦК у Рівному. Раніше пресслужба СБУ повідомляла, як вдалося запобігти теракту поблизу районного управління поліції у Рівному. За результатами спецоперації затримали двох російських агентів. А перед тим СБУ викрила агентурну групу РФ, яка намагалась підірвати наряд поліції на Буковині.

Крім того, нещодавно затримано російську агентку, яка готувала масштабний теракт у центрі Києва. У зловмисниці вилучили саморобний вибуховий пристрій потужністю 7 кг тротилу.

«Кременчуцький Телеграф» учора писав, що трьох російських агентів, які підірвали вибухівку біля ТЦК у Павлограді, СБУ та Нацполіція знайшли та затримали протягом доби.

Ми також писали, що колишній фітнес-тренер, який у Полтаві ображав військових та напав на поліцейського, був засуджений до 6 років ув’язнення з конфіскацією половини майна.

Раніше ми писали, що російські спецслужби розгорнули кампанію зі зриву мобілізації в Україні та організації нападів на ТЦК. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Ми також повідомляли, що на Полтавщині викрили осередок, який намагався зірвати мобілізацію та підбурював військових до дезертирства. Правоохоронці затримали організаторів «Робітничого фронту України», які під виглядом поширення неокомуністичних ідей агітували українців повставати проти влади, ухилятися від мобілізації, а діючих військовослужбовців не виконувати накази командирів та вчиняти дезертирство.